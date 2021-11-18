Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, seans ücretiyle ilgili sessizliğini bozdu

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız gibi dizilerin senaryo danışmanlığını yapan Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, danışanlarından aldığı 20 dakikalık bir seans ücretinin 1200 TL olduğu iddiasını yalanladı.

Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk olan Budayıcıoğlu, 20 dakikalık seansın 1200 lira olduğu iddiasıyla ilgili olarak, "Bu doğru değil, pandemi başladığından beri hiç hasta bakmadım, kliniğe gitmedim. Ben de okuyunca, 'vay hakikaten dudak uçuklatıcı fiyatlar' dedim." ifadelerini kullandı. Yazdığı kitaplar diziye uyarlanan Budayıcıoğlu, "Mesleğimi çok özlüyorum. Diziden fırsat bulamıyorum. Olabildiğince hayatım evde devam ediyor. Eski hastalarımla online görüşüyorum." dedi.

Budayıcıoğlu ayrıca, Fatih Altaylı'nın, "Ruh sağlığı bozulan bir toplum haline mi geldik?" sorusuna, "Türkiye için söylenemez ama dünya bu halde. Bizim ülkemiz de bundan nasibini alıyor. Pandemiyle kaygılar ve depresyonlar attı. Yaşam alışkanlıkları değişti" yanıtını verdi.