Psikiyatrist Demirci: Olup biteni kaçırma kaygısı, kripto para borsasıyla birlikte daha fazla etkili olmaya başladı

Psikiyatrist Onur Okan Demirci, FOMO'nun (Fear of missing out) yani; "Olup biteni kaçırma kaygısı”nın “kripto para borsası” ile birlikte daha fazla etkili olmaya başladığını belirtti.

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Demirci'nin görüşlerine bugünkü köşesinde yer verdi.

Demirci, ”Dijital dünya ile birlikte varoluşumuzu çok daha sık ve derin sorguladığımız bu dönemlerde kripto para borsası ile ilgili bilgilerimiz, duyumlarımız, gördüklerimiz, düşündüklerimiz bizleri neleri kaçırdığımıza dair şiddetli kaygılara itmeye başladı. Gerçekler ile troll bir dünya arasında gidip gelirken gerçeklik algısını kaybetmeye doğru adımlar atıyoruz. Bir yandan kısa yoldan güce sahip olma hayalleri kurarken, bir yandan sahip olma hayalini kurduğumuz gücü kaybetme korkusu yaşıyoruz. Hayal ile gerçek arasındaki ince çizgiyi kaybetmeye başladık. Çizgi silindikçe, akıl sağlığımızı da yitirmeye başlıyoruz!” düşüncesini dile getirdi.