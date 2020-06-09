PS5'in lansmanı 11 Haziran'da yapılacak; fiyatı ne kadar olacak?

Geçen hafta ertelenen PlayStation 5 lansmanı, 11 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'de düzenlenecek.

PlayStation ailesinin son üyesi PS5'in geçen perşembe günü yapılması öngörülen lansmanı, ABD'den dünyaya yayılan George Floyd protestoları nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Belirsizlik çok sürmedi.

Sony'nin ilk kez 1994'te piyasaya sürdüğü PlayStation'ın yeni sürümünün tanıtımı, bu perşembe Türkiye saatiyle 23.00'den itibaren yapılacak. Lansman, internet üzerinden takip edilebilecek.

PS5'in özellikleri

PS5, AMD'nin 3. nesil Zen mimarisi üzerine kurulacak ve sekiz çekirdekli bir işlemci olacak. Grafikte AMD imzalı Radeon Navi ailesini kullanan PlayStation 5, 4K oyunculuğu standart hale getirecek, 8K seviyesine de çıkış yapabilecek.

Konsolun özellikleri arasında en merak edilen kısımsa TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS'tan daha yüksek bir değere sahip olacak.

Titreme deneyimi daha gerçekçi olacak

Sony Entertainment CEO'su Jim Ryan'ın açıklamasına göre PlayStation 5'teki bu sistem, oyuncuların bir yarış esnasında duvara çarptığında veya bir futbol maçında ikili mücadeleye girdiğinde yaşadığı titreme deneyimini daha gerçekçi bir şekilde sunacak. Yine otomobil yarışlarında aracın sürüldüğü zemine göre oyun koluyla farklı tepkiler alınabilecek.

PS5 ile gelen bir diğer önemli yenilik, tetikleme düğmelerinde (L2 / R2) olacak. Sony'nin yeni nesil oyun konsolundaki oyun kollarında L2 ve R2 gibi düğmeler yerine oyun geliştirici şirketler tarafından programlanabilir yeni nesil sensör yer alacak. Böylece oyuncular, ellerinde ok ve yay yokken de el hareketiyle ok atabilecek. Yine bir arazi aracının hızını artırmak için el hareketlerini kullanabilecek.

Fiyatı belli oldu mu?

Ürünün fiyatı hakkında net ifadeler olmasa da PlayStation 5'in fiyatı hakkında önemli bir gelişme yaşandı.



BGR'de yer alan habere göre, PS5'in satış fiyatı Danimarka'da faaliyet gösteren alışveriş sitesi Fotex'de yanlışlıkla yayınlandı.



Sitede PS5 fiyatı 6 bin 989 Danimarka kronu (yaklaşık 1000 dolar) olarak açıklandı. PSErobus ise, oyunun 499 dolardan piyasaya sürüleceğini iddia etti.