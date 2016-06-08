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Kültür-Sanat

Proust arşivi 1,3 milyon dolara satıldı

Müzayededeki tüm parçalar beklenenden yüksek fiyata satıldı

08 Haziran 2016 20:06

Özel fotoğraflar, şahsi yazışmalar ve el yazmaları… Fransız yazar Marcel Proust’a ait kişisel doküman ve hatıralar 1.2 milyon Euro'ya alıcı buldu.

Sanatatak'ta yer alan habere göre; Sotheby’s Paris’te gerçekleşen açık artırma geçtiğimiz aydan duyurulmuş ve satış fiyatının 740 bin Euro'ya kadar çıkmasının beklendiği söylenmişti. 120 belgenin yer aldığı arşiv yazarın 41 yaşındaki büyük büyük yeğeni Patricia Mante-Prousttarafından satıldı. 

Belgeler arasında Proust’un en ünlü işlerinin elle düzeltilmiş kopyaları, yakın arkadaşı ve sevgilileri Lucien Daudet ve Reynaldo Hahn ile birlikte kameraya poz verdiği fotoğraflar da bulunuyor.

Müzayededeki tüm parçalar beklenenden yüksek fiyata satıldı ancak en çok talep gören Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde, Swann'ların Tarafı gibi eserlerin kopyalarının yer aldığı düzeltmeler setiydi. 20 bin Euro civarında alıcı bulması beklenen set 111 bin Euro'dan satıldı.

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