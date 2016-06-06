Proust arşivi 1.2 milyon Euro'ya satıldı

Özel fotoğraflar, şahsi yazışmalar ve el yazmaları da bulunan Fransız yazar Marcel Proust’a ait kişisel doküman ve hatıralar 1.2 milyon Euro’ya alıcı buldu.

Kültür sitesi sanatatak.com’un haberine göre, Sotheby’s Paris’te gerçekleşen açık artırma geçtiğimiz aydan duyurulmuş ve satış fiyatının 740 bin Euro’ya kadar çıkmasının beklendiği söylenmişti. 120 belgenin yer aldığı arşiv yazarın 41 yaşındaki büyük büyük yeğeni Patricia Mante-Proust tarafından satıldı.

Belgeler arasında Proust’un en ünlü işlerinin elle düzeltilmiş kopyaları, yakın arkadaşı ve sevgilileri Lucien Daudet ve Reynaldo Hahn ile birlikte kameraya poz verdiği fotoğraflar da bulunuyor.

Müzayededeki tüm parçalar beklenenden yüksek fiyata satıldı ancak en çok talep gören Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde, Swann'ların Tarafı gibi eserlerin kopyalarının yer aldığı düzeltmeler setiydi. 20 bin Euro civarında alıcı bulması beklenen set 111 bin Euro’dan satıldı.