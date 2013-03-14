Protez parası geri istenen gaziye haciz şoku!

SGK, Konya'da vatani görevini yerine getirirken sağ bacağını kaybedip gazi olan Hasan Ata'ya takılan protez bacağın parasını, Ata'nın "terör gazisi olmadığı" gerekçesiyle geri ödemesini istedi. Ödeme yapılmayınca icra takibi başlattı.

Konya'da oturan Hasan Ata, 1993 yılında Gaziantep'de vatani görevini yaparken cinnet geçiren asker arkadaşının tüfeğiyle ateş açması sonucu sağ bacağını, Mustafa Azgın isimli kişi de, 1987 yılında İstanbul'da askerliğini yaparken düzenlenen NATO tatbikatı sarasında mayının patlaması sonucu sağ kol ve bacağı ile sol gözünü kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ata ve Azgın'a 'Vazife malulü' statüsünde, SGK Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında yayımlanan genelge doğrultusunda rahat ve seri bir şekilde kullanabilecekleri elektronik protez kol ve bacak takılarak ödemesi yapıldı.

'Yanlış ödedik geri ödeyin'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, 2011 yılında protez kol ve bacak ödemeleriyle ilgili yaptığı incelemelerinde, Hasan Ata ve Mustafa Azgın'dan malul oldukları olayların '3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu' dışında kaldığını ve terör gazisi olmadıklarını ve malulen emekli statüsünde bulunduklarını belirledi.

Müfettişlerin hazırladığı bu rapor üzerine Hasan Ata'dan elektronik protez bacak takıldığı için faiziyle birlikte 74 bin lira, elektronik protez kol ve bacak takılan Mustafa Azgın'dan yine faiziyle birlikte 94 bin lira istendi.

Haciz şoku

Hasan Ata, SGK'nın istediği parayı ödemeyince hakkında icra takibi başlatıldı. Parayı ödeyecek gücü olmadığını ve kurumun yaptığı yanlışlığı düzeltmesini beklerken hakkında icra takibinin başlatıldığını öğrendiğini belirten Ata, "E-devlet' sisteminde, SGK'nın 15 Şubat tarihi itibariyle ödediği parayı tahsil etmek için Konya 1'inci İcra Mahkemesi'ne icra takibi işlemi başlattığını öğrenince şok oldum" dedi.

'SGK kendi hatasını bize ödetiyor'

İlk önce ödemeyi kabul eden, daha sonra ödediği protez parasını isteyen SGK'nın kendi hatasının faturasını çektiklerini kaydeden Hasan Ata, şöyle konuştu:

"Protezleri aldığımız dönemde eğer bize ödenmeyeceği söylenseydi, bize sunulan imkanlar çerçevesinde protez yaptırırdık. Ama önce ödemesini yapıyor, sonra da parayı tahsil etmeye çalışıyor. Benim bu parayı ödemem mümkün değil. 3 aydan 3 aya aldığımız 4 bin 500 liraya yakın gazi maaşı ile geçiniyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık"

'Devlet bize bu protezi layık göremedi'

Hasan Ata, protez paralarının geri ödemesi istendikten sonra SGK'ya yaptıkları başvuruda, yetkililerin kurumun hatası olduğunu söyleyip düzeltme yapılacağını söylediklerini, düzeltme yapılmasını beklerken haciz şoku yaşadıklarını belirtti.

Hakkındaki İcra takibiyle ilgili tebligatın adresine gelmesini beklediğini ifade eden Ata, tebligat ulaştıktan sonra icra işlemi için itirazda bulunacağını söyledi.

'Dava sonucunu bekliyorum'

Aynı durumda olan gazi Mustafa Azgın da, askerde yaşadıkları olayın ardından 'Vazife malulü' olarak emekli olduğunu belirtirken, şöyle konuştu:

"Protez kullanmaya başladım. Protezlerim eskidiği için değiştirmek amacıyla SGK'ya müracaat ettim. Yeni sistem protez alacağımı bildirdim. Bana bu protezin SGK tarafından ödeneceği yazılı olarak bildirildi. Bunun üzerine 2009 yılında protezimi yaptırdım. Kullanmaya başladıktan 2 yıl sonra yanlış ödeme yaptıkları söyleyerek parasını geri istediler. Parayı ödeyemeyeceğimi söyleyerek Konya 1'inci İş Mahkemesi'ne dava açtım. Şu anda dava devam ediyor. Bu davayı kaybedersen benden de parayı geri isteyecekler. Yeni ikiz çocuklarım oldu ve zaten zorluklar içerisinde geçiniyorum."

'Protezleri iade edeceğiz'

Son aşamada protezleri SGK'ya iade edeceklerini kaydeden Mustafa Azgın, "Protezleri SGK müdürlüğüne teslim edelim. Biz alıştık nasıl olsa. Protezsiz de gezeriz" dedi.