Protez bacağıyla bungee jumping yaptı

İngiltere'de 3 ay önce geçirdiği trafik kazasında sol bacağı dizinden kesilen ve protez bacak takılan 46 yaşındaki David Sugden Fethiye'de bungee jumping yaptı.





Esnek halat beline bağlandı

Hürriyet'te yer alan habere göre, esnek halat, tesis görevlisinin yardımıyla, yaklaşık 50 metre yükseklikteki platforma çıkarılan Sugden'ın bacağındaki protez nedeniyle beline bağlandı. Sugden, atlayışını aksiyon kamerası ile de görüntüledi.

David Sugden, atlayışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 ay önce motosikletiyle trafik kazası geçirdiğini ve sol bacağını kaybettiğini söyledi. İki hafta önce de protez bacak kullanmaya başladığını anlatan Sugden, "Protezime kısa sürede alıştım. Yapısı itibarıyla denize ve havuza girilebiliyor, sportif aktiviteler yapabiliyorum" dedi.

Sugden, adrenalin tutkusu nedeniyle bungee jumping yapmak istediğini ve bunu da protez bacağıyla başardığını sözlerine ekledi.