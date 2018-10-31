Protein enziminin aşırı yağlanmayı önlediği keşfedildi

Bilim insanları, insanlarda ve hayvanlarda doğal olarak üretilen bir protein enziminin metabolizmayı dengeleyerek aşırı yağlanmayı önlediğini keşfetti.

Sputnik’te yer alan habere göre, ABD'nin Georgetown Üniversitesinden bilim insanları, "FGFBP3" adı verilen protein enziminin vücuttaki üretiminin artırılmasının obez farelerde yağ oranını belirgin şekilde dengelediğini tespit etti.

Sonuçları, "Scientific Reports" dergisinde yayımlanan araştırmada, bilim insanları genetik olarak sürekli yemeye programlanmış fareler üzerinde yaptıkları deneyde, "FGFBP3" protein enziminin üretimini yapay olarak artırarak 18 gün sonunda yağ oranını 3'te 1 oranında düşürmeyi başardı.

Söz konusu protein enziminin insan vücudu tarafından doğal olarak sentezlendiğine, dolayısıyla yapay bir ilaç olmadığına dikkati çeken bilim insanları, bu terapinin insanlarda obezitenin yanı sıra şeker hastalığı ve karaciğer yağlanması gibi metabolizma bozukluklarının tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.