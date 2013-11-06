Prostat kanserinde ameliyat tarih mi oluyor?

İngiltere Ulusal Kanser Araştırma Enstitüsü, erkeklerin boşuna ameliyat olmasını önlemesi amacıyla yaptığı bir araştırmada yeni bir prostat kanseri testi geliştirdi. Bu test sayesinde bir tümörün ne ölçüde saldırgan olduğu tespit edilebileceği ve yavaş büyüyen tümörlerin saldırgan olanlardan ayırt edilebileceği düşünülüyor.

Prostat büyük sorun

Kanser tedavisinde en büyük sorunlardan biri ameliyatın gerekli olup olmadığını tespit etmek. BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, kanserle savaş dernekleri başarılı bir testin bir "dönüm noktası" olacağını söylüyor. Prostat kanseri İngiltere'de erkekler arasında en sık görülen kanser türü. Her yıl 40 binden fazla kişiye prostat kanseri teşhisi konulurken, 10 bin kişi bu kanserden ölüyor.

Yeni yöntem

Prostatı ameliyatla alma kararı, tümör örneğinin mikroskop altında incelenmesiyle alınıyor. Ancak, bu yöntemin kısırlık, iktidarsızlık ve idrar tutamama gibi yan etkileri var. Myriad Genetics firması tarafından geliştirilen test genlerin tümörün içindeki aktivite düzeyine bakıyor.

Londra Queen Mary Üniversitesi tarafından bağımsız değerlendirilmesi de yapılan test, hücrelerin bölünmesinde etkin olan 31 genin yüksek ölçüde aktif olduğuna işaret ederse, bu kanserin agresif olduğunu gösteriyor.

Bir dönüm noktası

İngiltere Prostat Kanseri Vakfı Araştırma Müdürü Dr. Iain Frame yeni yöntem hakkında "Agresif prostat kanserini, olmayandan ayırt etmek için etkili bir test geliştirilmesi hastalıktan etkilenmiş olanlar için bir dönüm noktası olabilir. Bu çalışmanın sonuçları kesinlikle ilgi çekici. Biz bu alandaki gelişmeleri büyük ilgiyle izleyeceğiz." dedi.

İngiltere Kanser Araştırma vakfı Başkanı Dr. Harpal Kumar da şunları söyledi: "Agresif ve yavaş büyüyen tümörleri ayırt edebilmek prostat kanseri tedavisinde önemli bir adım atmanıza yardımcı olacaktır."