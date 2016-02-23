Prompter'ı kapanan Bahçeli: Bu bozuldu mu ya?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin "Meselenin özü bir terör saldırısıdır ve Ankara'nın beyni bombalamıştır. Ha PKK ha PYD fark etmez" ifadelerini kullandığı toplantıda kısa süreli bir duraksama yaşandı. Bahçeli, konuşmasını yaparken prompter kapandı. MHP lideri, "Bu bozuldu mu ya? Dikkat edin bu kapandı mı diyorum size?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Yaşanan teknik aksaklığın ardından konuşmasına devam eden Bahçeli, aydınların imzaladığı "Savaşa hayır" bildirisini de ağır ifadelerle eleştirdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na çağrıda bulunarak, "Aydın müsveddelerinin hazırladığı ihanet bildirisini başlarına yıkın, MHP arkanızda olacaktır" diye konuştu. "Gerekirse Kandil'i yakın, yıkın, PKK'nın içine yıldırım gibi saplanın" diyen Bahçeli, "Haydi Davutoğlu, haydi Erdoğan Türk milleti sizden yürekli adımlar beklemektedir. PKK'yı kazıyın, PYD'yi yok edin" dedi.