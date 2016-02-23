T24 LogoT24 Logo
Politika

Prompter'ı kapanan Bahçeli: Bu bozuldu mu ya?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu

23 Şubat 2016 13:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin "Meselenin özü bir terör saldırısıdır ve Ankara'nın beyni bombalamıştır. Ha PKK ha PYD fark etmez" ifadelerini kullandığı toplantıda kısa süreli bir duraksama yaşandı. Bahçeli, konuşmasını yaparken prompter kapandı. MHP lideri, "Bu bozuldu mu ya? Dikkat edin bu kapandı mı diyorum size?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Yaşanan teknik aksaklığın ardından konuşmasına devam eden Bahçeli, aydınların imzaladığı "Savaşa hayır" bildirisini de ağır ifadelerle eleştirdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na çağrıda bulunarak, "Aydın müsveddelerinin hazırladığı ihanet bildirisini başlarına yıkın, MHP arkanızda olacaktır" diye konuştu. "Gerekirse Kandil'i yakın, yıkın, PKK'nın içine yıldırım gibi saplanın" diyen Bahçeli, "Haydi Davutoğlu, haydi Erdoğan Türk milleti sizden yürekli adımlar beklemektedir. PKK'yı kazıyın, PYD'yi yok edin" dedi.

 

ETİKETLER

devlet bahçeliprompterkapanmakbozulmakgruptoplantımhp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24