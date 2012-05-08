Profil: Syriza - Yunanistan'ın Radikal Sol Koalisyonu

Parti, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ortak biçtiği kurtarma paketine tüm kararlılığıyla karşı çıkıyor.

Birbirine sıkı sıkı bağlı sol grupların koalisyonundan oluşan ve genel seçimler öncesine kadar Yunanistan'ın en büyük beşinci büyük partisi olan Syriza'yı şimdi zorlu bir hükümet kurma ve ekonomik reformları uygulama süreci bekliyor.

Partiye, ülkenin en genç, atılgan ve kendine güvenli siyaset adamı 37 yaşındaki Alexis Tsipras liderlik ediyor.

Yunanistan'ın yanlış yönde ilerlediğine inanan Tsipras, ülkenin uluslararası kurtarma paketine karşı çıkması gerektiğine inanıyor.

Tsipras, Yunanistan'da 'muhtıra' olarak değerlendirilen AB-IMF ortak planına karşı duruşu ve çıkışları ile ülkede birçok kesiminin damarına bastı.

Genel seçim sonuçlarının hem Yunanistan hem de Avrupa'da radikal bir değişime işaret ettiğini dile getiren Tsipras, halkın 'barba muhtıralar ve kurtarma paketlerini kabul etmeye hazır olmadığını' söyledi.

Tsipras, kredi alanlara ödemelerin dondurulması ve Yunanistan'a verilen 130 milyar euro'luk kurtarma kredisi tedbirlerinin yeniden müzakere edilmesi sözünü vermişti.

İki yıl boyunca AB ve IMF'nin kredi karşılığında talep ettiği reformları eleştiren Syriza lideri, yumruğunu her fırsatta meclis masasına vurmaktan da geri durmadı.

Genç aktivist

Kravat takmayı sevmeyen ve soğuk kanlı, ılımlı biri olarak bilinen Tsipras'ın en büyük zevklerinden biri motorsikletiyle tur atmak.

Yunanistan'da 1974'te askeri cuntanın sona ermesinden dört gün sonra dünyaya gelen Tsipras, 2008'de Syriza'nın lideri oldu, 2009'da da milletvekili seçildi.

Siyaset sahnesine de ilk olarak 2006'da Atina yerel seçimlerinde üçüncü sıraya kadar yükselerek atmış oldu.

Eski komünist genç aktivist, şiddetli gösteriler düzenlediği gerekçesiyle de sık sık sosyalistlerin eleştiri oklarının hedefi oldu.

Syriza, geçen mart ayında seçimlerle ilgili bir makalesinde parti ve liderleri hakkında 'hakaret içeren ifadeler kullandığı' suçlamasıyla Alman tabloid gazetesi Bild hakkında milyonlarca euro'luk dava açtı.

Syriza, Alman gazetenin Tsipras'ı, 'şiddet kullanan anarşistleri açıkça destekleyen yarı-suçlu biri' olarak tasvir ettiğini savundu.

Syriza, ana üyeleri Sol Hareketler ve Çevre Koalisyonu Partisi (Synaspismos) ile birlikte 2004'teki genel seçimlerden önce kuruldu.

Seçimlerde aldığı yüzde 3.26'lik oy oranıyla mecliste altı saldalyenin sahibi oldu.

Bir sonraki genel seçimlerin yapıldığı 2009'da da oyların yüzde 5.04'ünü alarak mecliste 14 sandalye kazandı.

Syriza'yı oluşturan sol partiler şöyle: Synaspismos (Sol Hareketler ve Çevre Koalisyonu), AKOA (Yenilenen Komünist Çevreci Sol), KOE (Yunanistan'ın Komünist Örgütü), DEA (Enternasyonal İşçilerin Solu), Kokkino, Xekinima, Rosa, KEDA (Eylemci Solda Birlik Hareketi), Energoi Polites (Etkin Vatandaşlar), Yunanistan Ekososyalistler, DIKKI (Demokratik Sosyal Hareket).

(BBC Türkçe)