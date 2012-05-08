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Dünya

Yunanistan'da gözler sol koalisyon denemesinde

Yunanistan'da uluslararası kurtarma planına destek veren partilerin koalisyon hükümeti kurmayı başaramamasından sonra, solcu Syriza koalisyonunun lideri hükümet kurmaya çalışacak

08 Mayıs 2012 16:49

 

Geçen Pazar günü yapılan seçimlerden ikinci büyük grup olarak çıkan Syriza'nın lideri Alexis Tsipras, kemer sıkma önlemlerini reddeden partilerden bir koalisyon oluşturmayı amaçlıyor.
 
Ancak uzmanlar, Tsipras'ın hükümet kuracak çoğunluğu bulamayacağını düşünüyor.
 
Yunanistan, Fransa ve İtalya'da yapılan seçimlerde halk büyük ölçüde, kemer sıkma önlemlerine karşı çıkan adaylara destek verdi.
 
Yunanistan'da, merkez sağ Yeni Demokrasi ve merkez sol Pasok'a verilen destek büyük ölçüde azaldı ve seçmenler sağ ve soldaki radikal partilere kaydı.
 
Fransa'da cumhurbaşkanlığına seçilen sosyalist aday François Hollande zafer konuşmasında, kemer sıkma önlemlerine alternatifler arayacağını söyledi.
 
İtalya'da yapılan yerel seçimlerden alınan sonuçlar da seçmenlerin önde gelen partileri büyük oranda tercih etmediğini gösteriyor.
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'daki kemer sıkmaya yönelik reformların 'çok önemli' olduğunu söyledi.
 
 
Merkel ayrıca, AB çapındaki mali disiplin anlaşmasının 'müzakereye açık olmadığını' vurguladı.
 
'Elimden geleni yaptım'
 
Yunanistan, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu IMF'nin ortaklaşa verdiği 130 milyar euroluk kurtarma kredisi karşılığında, kamu personeli ve emekli maaşlarında büyük kesintiler yapılması, vergilerin yükseltilmesi ve kamudaki binlerce kişinin işten çıkartılmasını kabul etmişti.
 
Koalisyon kurma çabalarından sonuç alamayan Yeni Demokrasi lideri Antonis Samaras, hükümet kurmak için 'elinden geleni yaptığını' söyledi.
 
Samaras televizyondan yaptığı konuşmada, "İki amaçla, ulusal kurtuluşumuz adına bir hükümet kurmak için bir çözüm bulmaya çalıştım. Biri ülkenin Euro'da kalması, diğeri de kurtarma kredisi şartlarını yeniden müzakere etmekti. Bu hükümete katılabilecek tüm partilere öneri sunduk. Ama ya teklifimizi doğrudan reddettiler, ya da diğerlerinin kabul etmeyeceği şarlar öne sürdüler" dedi.
 
Cumhurbaşkanı Karolas Papulyas, bu sabah hükümeti kurma görevini Syriza lideri Alexis Tsipras'a verecek.
 
Tzipras'ın üç gün süresi bulunuyor. Syriza lideri, bu sürede kurtarma kredisi karşılığında talep edilen "barbarca" önlemlere karşı çıkan solcu bir koalisyon hükümeti kurmaya çalışacağını söyledi.
 
BBC Atina Muhabiri Mark Lowen, ülkedeki siyasi krizin derinleştiğini ve yeni bir erken seçim ihtimalinin giderek büyüdüğünü belirtiyor.
 
(BBC Türkçe)

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