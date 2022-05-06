Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan Trabzonspor’a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili kararını verdi.

Bordo mavili ekibin şampiyonluğunu ilan ettiği maçın bitimine dakikalar kala, Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girmişti. Bazı taraftarların Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin’i yumrukladığı iddia edilirken, PFDK çıkan olaylarla ilgili kararı açıkladı.

TFF’nin gece yarısı 00.30 civarında resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 30.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, Kurulumuza yapılan sevk ve sevke konu müsabaka görevlileri raporları doğrultusunda taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 368.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DERGİLİK DOĞU ALT TRİBÜNÜ H, I, J, K, L, KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜNÜ H, I, J, K, L ve VESTEL GÜNEY ALT I, J, K, L bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, kulüp başkanının 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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