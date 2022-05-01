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Spor

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında 7 kişi hastanelik oldu

01 Mayıs 2022 15:54

Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesiyle kentte büyük coşku yaşandı. Sabaha kadar süren şampiyonluk kutlamalarında konfeti patlaması nedeniyle yaralanan ve meşale dumanından etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Sahasında karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor’la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bordo mavili taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu stadyum ve meydanlarda sabahın ilk ışıklarına kadar kolbastı ve horon oynayarak kutladı, tezahüratlarda bulundu.

Kutlamalar sırasında konfeti patlaması nedeniyle yüzünden yaralanan, yakılan meşale dumanından etkilenerek solunum sıkıntısı yaşayan ve göğüs ağrısı oluşan 7 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Trabzon’da 14 ambulans ile 75 sağlık personeli şampiyonluk kutlamaları için görev aldığı öğrenildi.

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