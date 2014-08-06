Profesörden isyan: Hastanede film çektiremiyorum, sağlıkta çağ atlamak bu mu!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Profesörü Bülent Tutluoğlu, Cerrahpaşa’daki maddi sıkıntılara ve teknik yetersizliklere dikkat çekti. “Cerrahpaşa 2011’den beri firmalara olan borçlarını ödemiyor” diyen Tutluoğlu, Cerrahpaşa’da göğüs filminin çekilemediğini Twitter hesabından "Şu an koskoca Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hastalara akciğer filmi çektiremiyorum. Kan gazına bakacak eleman yok. Sağlıkta çağ atlamak bu mu?" mesajı ile duyurdu.

Konuyla ilgili Radikal’den Fundanur Öztürk'e konuşan Tutluoğlu, hastanenin içinde bulunduğu krizi şöyle anlattı: “Cerrahpaşa ve Çapa gibi üniversite hastaneleri çok büyük bir borçlanma altına girdi. Firmalardan malzeme alınıyor ancak 2011’den beri ödeme yapılamıyor. Bu yüzden firmalar artık Cerrahpaşa’ya malzeme vermek istemiyor. Bunun sonucunda şuanda Cerrahpaşa’da akciğer filmi bulunamaz hale geldi. Aynı zamanda bir takım eleman sıkıntıları da yaşıyoruz. Yani Cerrahpaşa gibi güzide bir üniversite hastanesinde bir takım imkansızlar içerisinde boğuşuyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.”

'Yetersizlikler zirve yaptı'

Bazı ilçelerdeki devlet hastaneleri bile üniversite hastanelerinden daha iyi durumda diyen Tutluoğlu, sıkıntıların son birkaç yıldır devam ettiğini ancak artık dayanılamaz duruma geldiğini belirtti. Tutluoğlu, Cerrahpaşa ve diğer üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu durumun nedenini, “ Hükümet birkaç yıldır üniversite hastanelerini Sağlık Bakanlığı’na bağlamaya çalışıyor ve bu yüzden üniversite hastanelerine yeterli yardım yapılmıyor” şeklinde açıkladı.

'Sorun giderilecek'

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı İbrahim İkinceli’ye göre, şuan hastane için maddi bir kriz söz konusu değil. İkinceli, teknik bir sorun yaşandığını belirterek, “Dün gece acil bölümündeki röntgen ünitesi bozulduğu için şuan acil bölümünde akciğer filmi çekilemiyor. Teknik servis sorunu çözmeye çalışıyor ama bana henüz bununla ilgili bir rapor gelmedi. Eğer yurtdışından temin edilmesi gereken bir parça değişimi söz konusuyla süreç biraz uzayabilir ancak değilse birkaç gün içerisinde sorun çözülecektir” dedi.

'Borç batağında…'

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp fakültelerinin borç batağında olduğu iddiası daha önce de basına yansımıştı. Geçen ay yayımlanan bir haberde üniversiteye ait bu hastanelerin, çoğu medikal firmalara olmak üzere piyasaya 322 milyon borçlanarak iflasın eşiğine dayandığı belirtiliyordu. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Doç. Dr. Haluk Özsarı da söz konusu iddiayı doğrulamış, “Maalesef durum bu. Sorun sadece bizimle sınırlı değil. Türkiye ’deki bütün üniversite hastaneleri aynı sıkıntıları yaşıyor. Gelirler giderin sadece 3’te ikisini karşılayabiliyor” demişti.