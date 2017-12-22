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Sağlık

Profesörden grip uyarısı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof

22 Aralık 2017 14:21

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhsin Akbaba, gribal enfeksiyonların virüsü taşıyan hasta kişilerin solunum yolu salgılarıyla yayıldığını belirterek, ortamın iyi havalandırılmasını istedi.
Havaların artık soğuduğunu ve nem oranın düştüğünü aktaran Prof. Dr. Muhsin Akbaba, bu dönemlerde gribal enfeksiyonların da daha sık görülmeye başladığını bildirdi. Prof. Dr. Akbaba, soğuk hava nedeniyle kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirildiğini belirterek, gribal enfeksiyon virüslerinin kapalı ortamlarda daha çok yayıldığını vurguladı.
GRİBE KARŞI ÖNERİLER
Gribal enfeksiyonların, virüsü taşıyan hasta kişilerin solunum yolu salgılarıyla yayıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Muhsin Akbaba, şunları kaydetti:
\"Virüs, toplu yaşam alanlarında ve kapalı ortamlarda hızlı bir şekilde yayılır. Hastalık bebekler, çocuklar ve yaşlılarda daha ağır seyredebilir. Grip hastalığı, nezle ve soğuk algınlığına göre daha ağır seyrettiği gibi bazen ölümlere de yol açabilir. Üşüme, titreme, ateş, halsizlik, kırgınlık, iştahsızlık, boğaz ve kas ağrısı, bulantı, geniz akıntısı, gözlerde yanma, kızarıklık ve burun akıntısı gibi belirtileri var. Hastaların kullandığı ilaçlar semptomlara yöneliktir. Hastalık süresince dinlenilmesi, bol sıvı alınması, ağrı kesici ve ateş düşürücü, solunum yolu salgılamalarını azaltıcı ilaçlar kullanılması gerekir. Enfeksiyona karşı vücudu doğal olarak koruyan C vitamini yönünden zengin meyve sebze tüketilmesi de önerilir. Ortam havalandırması iyi yapılmalı, mümkün olduğunca havalandırması iyi olmayan kapalı ve toplu yaşam alanlarından uzak durulması gerekir.\"

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