Profesör Ufuk Akçiğit: 10 Nisan'da yaşanan sokağa çıkma yasağı paniği 3250 yeni vaka yaratmış gibi

Ekonomi Profesörü Ufuk Akçiğit sokağa çıkma yasağı öncesi izdihamların yaşandığı 10 Nisan gecesine dair analizini paylaştı. Akçiğit, “10 Nisan'da yaşanan sokağa çıkma yasağı paniğinin maliyetini biraz daha net görmeye başladık. Vaka sayısı 11 Nisan'da inişe geçmiş ama panik sebebiyle yine artmıştı. Kötü haber, olanlar 3250 yeni vaka yaratmış gibi. İyi haber ise, ikinci zirveyi de 16'sında atlatmış görünüyoruz.” ifadesini kullandı.



Görsel 1

Akçiğit paylaşımında, "Bu dalgalanmalara rağmen, yeni vaka sayısında uzun vadeli azalma görebiliyor muyuz? Görsel 2'de kısa dönemli dalgalanmaları yok eden 7-günlük hareketli ortalamalar hesapladık ve azalma başlangıcı gözlemledik. Azalmanın kalıcı olması bize ve yeni paniklerin yaşanmamasına bağlı." düşüncesini dile getirdi.

Görsel 2

Akçiğit paylaşımlarında şunları kaydetti:

Bu son olaylar ışığında, yeni vaka sayıları ne zaman bitecek? Uzun vadeli tahmin yapmak zor ancak diğer ülke verileri gösteriyor ki, "lojistik model" gerçekleşen vaka sayılarına iyi uyum sağlıyor. Örnekleri Görsel 3'te hesapladık. Türkiye için de lojistik model kullanabiliriz.



Görsel 3

Türkiye tahmininde "yapay nesil" ve "lojistik model" tekniklerini kullandık. Mevcut verilerle yaptığımız tahminlere göre, yeni vaka sayıları Mayıs ortasında durgunlaşıp Mayıs sonunda sıfıra yaklaşacak. Ancak bu tahmin büyük olasılıkla bir alt sınır.



Görsel 4

Havaların ısınmasıyla toplumun önlemler konusunda rahatlık göstermesi bir tehlike. Eninde sonunda ekonomiyi tekrar açacak olmamız "virüs'ün ikinci dönemi"ni başlatacak ki - o dönemi nasıl yaşayacağımız alınacak önlemlere ve toplumda herkesin dikkat ve hassasiyetine çok bağlı."

Ne olmuştu?

10 Nisan'da gece yarısından iki saat önce hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağının açıklanmasının ardından market ve fırınlarda izdiham olmuş, görüntüler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmemişti.