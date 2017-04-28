Profesör, kampüsün havasını temizlemek için 2 bin 500 ağaç dikti

Mumbai Üniversitesi profesörü ve National Service Scheme lisansüstü birimi başkanı Hubnath Pandey, geçtiğimiz 4 yılda Mumbai’nin sanayileşmesinin yıkıcı etkileriyle savaşmak için ağaç dikmeyi ve yeşil kuşak yaratmayı kendine görev edindi. Pandey, Hindustan Times’a “Mart ayı boyunca sıcaklıkların anormal seviyede artması bizlere açıkça gösteriyor ki ağaçları kesiyoruz ama yerlerine aynı sayıda ağaç dikmiyoruz,” diye konuştu.

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, profesör Pandey Mumbai’deki iki üniversite kampüsüne tam 2.500 ağaç dikti ve ağaçlarla 75 gönüllüsünün yardımıyla ilgileniyor. Hindistan cevizi, incir, hurma ve banyan (Hint inciri) Pandey tarafından dikilen ağaç türlerinden yalnızca birkaç tanesi. Pandey, “Ağaç dikmek, yetiştirmek ve korumak küresel ısınmanın olumsuz etkilerini azaltmanın tek yolu. Hedefimiz Kalina Kampüsü’nü yeşil kuşağa dönüştürmek. Birtakım altyapı projeleri yürütülüyor olsa da kirlilik bu yeşil örtüyle kontrol altına alınabilir,” dedi.

Pandey ayrıca ağaç dikerek dünyayı kurtarmak ile ilgili şiirler de yazıyor. Öğrencilerine iklim değişikliğine karşı mücadelede harekete geçme konusunda ilham vermeyi umuyor. Çalışmalarıyla öğrencilerin karbon ayak izinin etkilerini ve bu etkilerin küçük çabalarla nasıl azaltabileceğini fark etmelerini sağlayacağını düşünüyor.

Eğer siz de bu muhteşem profesörden etkilendiyseniz, kendi yeşil kuşağınızı yaratmayı bir düşünün. Hava kalitesini arttırmak için ağaç dikin ve bahçeler oluşturun. Yaşadığınız bölgede ağaç dikme etkinliği düzenlemek “yeşil mesajı” yaymanın, hava kalitesini arttırmanın ve çevrenizdekileri bir araya getirerek olumlu bir değişime adım atmanın diğer bir mükemmel yolu.

Gezegenimizin varlığını sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu değişimi yaratan Hubnath Pandey gibi kendini adamış çevreciler tarafından atılan küçük adımlardır. Siz de harekete geçerek ona katılabilirsiniz!