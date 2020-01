Prof.Dr. Faruk Buyru: Ülkemizde her yıl 100 bini aşkın tüp bebek tedavisi yapılıyor

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE\'de her yıl 100 bini aşkın tüp bebek tedavisi yapıldığını belirten Profesör Doktar Faruk Buyru, \"Gebe kalmak isteyip de kalamayan 1 milyon civarında çift olduğu tahmin edilmektedir. Bunların bir kısmında tüp bebek son çare iken, bir kısmında ise tek tedavi seçeneğidir. Düzenli adet gören, yumurtalık veya testislerle ilgili operasyon geçirmeyen çiftlerin doktora başvurmak için 1 yıl beklemeleri önerilirken, kadının yaşının 35 üzerinde olduğu veya adet düzensizliği olanlarda 6 ay beklemek yeterlidir \" dedi.



TEDAVİYE BAŞLAYAN ÇİFTLERİN YARIDAN FAZLASI İLK DENEMEDE BAŞARILI OLAMIYOR

Tüp bebek tedavisinin kısırlıkta en başarılı, gebelik oranı en yüksek yöntem olmasına rağmen gebelik şansının ortalama yüzde 50 civarında olduğunu kaydeden Prof.Dr. Buyru, \" Yüzde yirmi civarında gebelik kaybı ve düşük olasılığını da göz önüne alınca eve bebek götürme oranı yüzde kırkın altına düşmektedir. Yani tedaviye başlayan çiftlerin yarıdan fazlası ilk denemede başarılı olamamaktadır. Bu durumu baştan gözönünde bulundurup, tedavi başarısızlığında ümitsizliğe kapılmamak gerekir \" diye konuştu.

Tüp bebek başarısızlığını ikiye ayırmanın mümkün olduğunu vurguluyan Prof.Dr. Buyru,şöyle devam etti; İlk grup embriyo kalitesi iyi olduğu halde gebe kalamayanlar, ikinci grup ise embriyo kalitesi çok iyi olmadığı için gebe kalma şansı düşük olanlar. İlk grupta yani embriyo kalitesi iyi olanlarda sonraki denemelerde gebelik şansı daha fazladır. Tedaviyi gözden geçirip tekrar deneme yapıldığı takdirde büyük olasılıkla mutlu sona ulaşılacaktır. Embriyo kalitesinin çok iyi olmaması o aya özgü bir durum olabilir ve sonraki tedavilerde bazı değişikliklerle daha iyi embriyolar elde edilebilir. Ama üst üste kötü embriyo oluşması durumunda tedavide ısrar etmek doğru değildir. Problem sperm veya yumurta kalitesi ile ilişkili olabileceği gibi, gebeliğin yerleştiği rahim içi ile de ilgili olabilir. Yine tiroid veya şeker hastalığı gibi problemlerin bulunması, obezite, sigara kullanımıgebelik şansını azaltan faktörlerdir. Rahim ile ilgili şekil bozuklukları, tüplerde sıvı birikimi, miyom ve polipler tüp bebek tedavisi öncesinde değerlendirilip düzeltilmesi gereken problemlerdendir \"

Prof.Dr. Buyru, embriyo kalitesi düşük olanların defalarca deneme yapmasının anlamsız olduğunu vurgulayarak \"Ondan fazla deneme yapıp çocuk sahibi olan aileler vardır. Burada önemli olan iyi kalitede embriyo elde edilmesidir. Üst üste yapılan tedavilerde embriyo kalitesi kötü olan ailelerde tedavide ısrar etmek anlamsızdır. \"Onbeş defa denedim, tekrar denemek istiyorum\" diyenlerin kararlarını tekrar gözden geçirmelerinde yarar vardır. Tedaviye devam edilecekse değişik görüşler almak yararlı olabilir. Fazla sayıda deneme yapmanın psikolojik etkileri ve maliyet açısından olumsuzlukları vardır. İlaçların uzun döneme yansıyan yan etkisi yoktur. Yeni bir deneme yapmak için en az iki ay bekleme önerilmektedir \" uyarısı yaptı.



İLERİ YAŞTAKİ GEBELİKLER BAŞKASININ YUMURTASI İLE MÜMKÜN OLUYOR

Prof.Dr. Buyru, başka kadınlardan alınan yumurtalarla oluşmuş gebeliklerin de söz konusu olduğunu kaydederken bu yöntemin ülkemizde yasak olduğunu ifade etti. Prof.Dr. Buyru, \" Özellikle ileri yaş veya yumurtalık rezervi düşük olan kadınlarda çeşitli denemelerden sonra başarılı olunamamışsa donasyon, yani başkasından yumurta edinmek düşünülebilir. Bu yöntemin ülkemizde uygulanması yasaktır. Basına yansıyan bazı gebelikler bu şekilde oluşmuş olmasına rağmen bunun belirtilmemesi sanki her kadın her yaşta çocuk sahibi olabilir şeklinde bir yanlış anlaşılmaya neden olmaktadır \" dedi.



GELECEKTE TÜP BEBEK UYGULAMALARI DAHA UCUZ VE AĞIZDAN ALINAN HAPLARLA OLACAK

Prof.Dr. Buyru, gelecekte tüp bebek tedavisinin hem daha ucuz, hem daha kolay uygulanabilir olacağını öngörerek, \"Enjeksiyonlar yerine ağızdan kullanılan ilaçlar geliştirilecek, ilaçların yan etkisi daha az olacaktır. Genetik yöntemlerin daha ucuz ve daha başarılı olması ile belki tüm tüp bebek uygulamalarında genetik inceleme yapılacaktır. Kadınların başarılı bir şekilde yumurtalarını dondurabilmeleri ile her yaşta çocuk sahibi olmalarının önü açılacaktır \" dedi.

FOTOĞRAFLI