Prof. Ahmet Arslan: Peygamberin resmedilmesi neden hakaret anlamıyorum

“Sen hangi ülkedesin ya? Yeri geldiği zaman ‘Bu ülkenin yüzde 99'u Müslüman’ diyorsun. Sadece Müslümanların kutsalına değil, kimsenin kutsalına bu şekilde hakaret edemezsin!”

Her ne kadar kendisi Alevilere “Cemevleri ibadethane değil” dese de, Ezidilere "Yezidi de olsa, insana insan olarak değer verdiklerini" söylese de, "Zerdüştlük ve Yezidiliği" PKK'ya tepki lisanında kullansa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Sadece Müslümanların değil, kimsenin kutsalına bu şekilde hakaret edemezsin” dedirten olay, Charlie Hebdo dergisinin katliamdan sonra çıkan ilk sayısının Türkiye’de yayını.

Charlie Hebdo, Yemen El Kaide’sinin 10 çalışanı ile iki güvenlik görevlisini öldürmesi ardından kapağında peygamberi ima eden gözü yaşlı bir tasvirle çıktı. Bu tasvire “Her şey affedildi” sözlerinin atfedildiği kapak, iktidar katında başta Cumhurbaşkanı, tabandaysa Ensar Kardeşlik Platformu gibi oluşumlar tarafından “dine hakaret” olarak kabul edildi ve “tahrik” olarak nitelendirildi.

Peygamber tasvirlerinin İran’da minyatürlere işlenmesine, Topkapı Sarayı’nda içinde bu tasvirlerin yer aldığı kitaplar olmasına rağmen dinen yasak sayılan neden Charlie Hebdo’nun çizimi oldu? Kuran-ı Kerim’de veya hadislerde tasvir yasağına ilişkin bir hüküm var mı? Şiiler ve Sünniler arasındaki tasvire farklı bakışın temeli ne? Erken İslam döneminde mizaha yaklaşım daha ılımlı mıydı?

Bu soruların yanıtını almak için Prof. Ahmet Arslan’ın kapısını çaldık. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nin kurucu dekanı olan Arslan, Osmanlı Kelam düşüncesi ve Ortaçağ İslam Felsefesi’nin yanı sıra İlkçağ Yunan Felsefesi alanında itibar edilen uzmanlardan. 1990'ların ortasında Cem Boyner’in başkanlığını yaptığı Yeni Demokrasi Hareketi’nin de kurucuları arasında yer alan Prof. Arslan’ın imzası bulunan kitaplar arasında “İbni Haldun”, “İslam Felsefesi Üzerine”, “İslam, Demokrasi ve Türkiye” ve beş ciltlik “İlkçağ Felsefe Tarihi” var. Yazdıklarının yanı sıra Fârâbî’nin “İdeal Devlet”, Franz Rosenthal’in “Erken İslam'da Mizah” ve Lenn E. Goodman’in “İslam Hümanizmi” kitaplarını da çeviren Arslan, bugün emekli.

Charlie Hebdo’nun Muhammed Peygamber'i ima eden son kapağının İslam inancına hakaret olup olmadığını sorduğumuz Prof. Ahmet Arslan, karikatürün hakaret olamayacağını söylüyor ve sahabeleri örnek vererek şu kaydı düşüyor:

“Bu insanlar peygamberle oldukça uzun bir zaman birlikte yemek yemişler, gülmüşler. Demek ki onlar için peygamberin vücudu, yüzü, sesi hiç de bu kadar çarpıcı, tabu, kutsal değilmiş. Sahabenin görmekten dolayı çarpılmadığı ve bu anlamda kutsal olduğunu düşünmedikleri bir insanın resmini yapmanın bugün niçin kutsala hakaret olduğunu anlayamıyorum.”

Prof. Arslan, karikatüre ve “inanca hakaret” iddialarına farklı bir açıdan bakıyor ve İslam’ın ilk dönemlerinde mizaha daha yumuşak bakıldığını savunuyor. T24’ün sorularını telefon aracılığıyla cevaplayan Prof. Arslan’ın yanıtlarını okumak için buyrun.

- Peygamberin tasvirini yapmak İslam’da yasak mı? Bunun teolojik kaynakları neler?

Din bilimlerinde uzman biri değilim, dolayısıyla hadis veya fıkıh gibi bilimlerde bu konuda neler olduğu veya ileri sürüldüğünün bilgisine sahip değilim… Ama genel bilgimle, Kuran’da tasvirle ilgili olarak “Can veremeyeceğiniz putları niye yapıyorsunuz?” şeklinde ifade edebileceğimiz bir bakış açısının varlığından söz edebiliriz. Hristiyanlıkta ikonoklastik (put kırıcı) bir dönem vardır. Tevrat’ta da buna benzer şeyler okuduğumu hatırlıyorum. Bu eğilimin temel çıkış noktası, resmin bir tür yaratma olduğu, buna karşılık tek yaratıcının Tanrı olduğu yönündeki görüştür. Girildiğinde içinden çıkılması zor olan, gerçekliği üzerine tartışmalar yürütülen hadisler tarandığında da bu konuda benzeri ve tabii bir ölçüde karşı yönde sözler de bulunabilir.

- Ankara İlahiyat’tan Prof. İlhami Güler’in BBC Türkçe’den Rengin Aslan’a söylediklerine göre, “Bununla ilgili ayet yok, hadis yok.”

İlhami Bey muhtemelen haklıdır. Konunun uzmanı değilim. Ama hadislerin epeyi tartışmalı olduğu da bir başka gerçektir… Benim dile getirmek istediğim Kuran’da sözünü ettiğim yönde genel bir bakış açısının bulunduğu ve bu bakış açısının da evrende Tanrı’nın dışında gerçek bir yaratıcının olmadığı, olamayacağı şeklinde bir başka ve genel bakış açısına dayanması, daha basit olarak, Tanrı’nın yaratıcılık faaliyetine herhangi bir biçimde ortak koşma anlamına gelen şeyi makbul olarak görmemesidir.

- Dediğinize göre, teknoloji de makbul olmayanlar kategorisinde mi?

Duruma göre. Örneğin, kolları ayakları olan robot yapımını yaratma olarak düşünürsek, bu da o kategoriye girecektir. Daha ciddi bir mesele vardır ve sorduğunuz soruyu da kapsar: İnsanlar eylemlerinin yaratıcısı mıdırlar? Bu soru büyük bir kavgaya neden olmuş ve genel Sünni yaklaşım insanların eylemlerinin yaratıcıları olmadığı, bütün eylemlerin yaratıcısının Tanrı olduğu konusunda birleşmiştir.

- Peygamberin tasvir edilmesine dair sizce net bir yasak yok mu?

Bu konuda farklı görüşler ve uygulamalar var. Bir tarafta heykel, put veya genel olarak tasvir yasağı varken, diğer taraftan da resimler yapılmıştır. Bu konuda özellikle İran minyatürleri ünlüdür. Dediğim gibi bu konu çok ama çok su götürür. Ama genel olarak resme, tasvire karşı bir hoşlanmama hâli mevcuttur.

‘Atatürk’ü oynayabilecek faninin olmadığı da söylendi’

- İran’da 15. yüzyıla kadar yüzün minyatürlerde peçesiz, açık olarak tasvir edilmesi, İranlı yönetmen Majid Majidi’nin filminde Muhammed’i görüntülü ve sesli olarak aktarması nasıl bir ayrımdan kaynaklanıyor?

Şunu söyleyebilirim: Alevi dünyası veya Şii dünyasında resimler yapılmış ve yapılacaktır. Önemli olan peygamberin kendisinin resminin yapılması. Güncel olarak söz konusu olan gürültü patırtı kopartansa resmin karikatür şeklinde olması. Ama bu peygamber sahnede canlandırıldığı takdirde daha iyi karşılanacak anlamına gelmiyor. Ama Atatürk’ü bile bir filmde oynayabilecek bir faninin olmadığı yönünde bazı görüşler dillendirildiğini de unutmayalım yakın zamanda. İnsanoğlu böyle, kutsama da böyle bir şey.

‘Diyanet Başkanı’na göre, sütten çıkmış ak kaşığız’

- ABD Yüce Divan salonunda yer alan Muhammed yontmasının kaldırılıp kaldırılmaması ile ilgili olarak, Sünni geleneğin danışma merkezi olarak da görülebilen El Ezher Üniversitesi’nde eğitim almış Taha Cabir el Elvani heykeli muhafaza etme lehine yayınladığı bir fetvada şu sözleri dillendiriyor:

“Yüce Divan’da gördüğüm şey Amerikan Müslümanlarından takdir ve şükrandan başka bir şeyi hak etmemektedir. Bu İslam’a yönelik mimar Cass Gilbert ve Amerika Yüce Divanı’nın diğer mimari karar vericileri tarafından yapılmış müspet bir harekettir.”

Bu zatı tanımıyorum. Ama ABD Müslümanları başkadır, Türk Müslümanları başkadır. Zaten problemlerimizden biri budur. Hristiyanlıkta kilise veya kiliseler vardır, Hıristiyanlar öğreti ve inançla ilgili konularda yetki sahibi olan birine, papaya veya patriğe veya her kimse ona bağlıdır. Ve müminlerin ne düşünmesi gerektiği konusunda büyük ölçüde bu sözü edilen otoriteler veya yetkili meclisler karar verirler. Bizde ise ne kadar çok grup, insan, ideoloji varsa o kadar görüş, fikir vardır ve herkes birbirini karşılıklı olarak tekfir eder, kâfir olmakla itham eder. Bizim Diyanet İşleri de öyle değil mi? Bir kurumun eski başkanı Ali Bardakoğlu’nun bu konuda verdiği beyanata bakın, bir de son başkanı Mehmet Görmez’inkine.

- Sizce bu iki isim arasındaki temel ayrım ne?

En basitinden izlenimim: Ali Bardakoğlu bizim kendimize dönmemizi, iğneyi kendimize batırmamızı istiyor, Mehmet Görmez ise doğal olarak hükümet gibi sütten çıkmış ak kaşık olduğumuza, Batılıların bize komplo kurduğuna inanıyor veya inanmamızı istiyor.

- Bu ayrımda, iki ismin İslam’a yaklaşımlarındaki fark rol oynuyor mu?

Kesinlikle, ama sadece İslam’a bakışta değil, dünyaya bakışta da aralarında bir ayrım var gibime geliyor.

- AKP sizce bu iki dünya bakışını bünyesinde nasıl barındırıyor?

Oralara girmeyelim hiç. AKP de bundan 10 sene önce bayağı demokrat olarak görünüyordu; Avrupa Birliği, geçmişte bu ülkede Müslümanlara yapılan zulümler, insan hakları vesaire diyordu, şimdiyse bambaşka şeyler söylüyor.

‘Sahabelerin yüzünü kutsal görmediği

peygamberin resmi bugün neden kutsala hakaret?’

- Sizce peygamberin tasvir edilmesi dinen uygun mu, değil mi?

Ben basit düşünen bir adamım. Peygamberin tasvirini yapmanın yasak olmasının nedeni ne olabilir? “Peygamberin kendisi o kadar muhteşemdir ki göreni yakar, çarpar. Diller onu anlatamaz, resimler onu çizemez.” Ama yaşadığı dönemde etrafındaki insanları hiç çarpmamış. Bu insanlar peygamberle oldukça uzun bir zaman birlikte yemek yemişler, gülmüşler. Demek ki onlar için, peygamberin vücudu, yüzü, sesi hiç de kadar çarpıcı, tabu, kutsal değilmiş. Sahabenin görmekten dolayı çarpılmadığı ve bu anlamda kutsal olduğunu düşünmedikleri bir insanın resmini yapmanın bugün bizim için, yani resminin yapılmaması anlamında niçin kutsala hakaret olduğunu anlayamıyorum. Ama ben tabii normal bir adam olduğum için bunları anlamıyorum.

- Tevazu mu gösteriyorsunuz? İslam’a dair pek çok kitabın altında sizin imzanız var.

İslam’a dair kitap yazmak, İslam âlimi olmak, Müslümanları anlamak anlamına gelmiyor, nasıl ceylanlar üstüne yazmak sizi bu konuda uzman kılmıyorsa. Ben İslam felsefesi ve İslam kültürü tarihçisiyim. Tarihsel bir olgu olarak incelerim İslam’ı. Yoksa bu konularda dini-teolojik bir hüküm veremem.

- Sizce Charlie Hebdo’nun katliamdan sonra çıkan ilk kapağı dine hakaret mi?

Karikatür mizahtır. Mizah demek eleştiri, hatta biraz dalga geçmektir, kısaca bir meydan okumadır. Mizah eşittir hakaret demeyeceğim, yoksa her karikatür hakaret anlamına gelirdi. Ki Churchill’in de, Roosevelt’in de, Özal’ın da karikatürleri yapılmıştır ve bunlar sözü edilen kişilerin kendileri tarafından hakaret olarak görülmemiştir. Ama enteresan bir şekide Tayyip Bey’in karikatürü yapıldığında bu onun tarafından bir hakaret olarak yorumlanıyor. Bunun da örneklerini gördük. Ama ne yapalım ki,karikatürlerde insanlar son derece uzun boylu, yakışıklı olarak çizilmiyor. Veya çizildiği zaman da o karikatür olmuyor, başka bir şey oluyor.

‘Karikatür hakaret olamaz’

- Sizce peygamberi katliama gözyaşı dökerek ve “Her şey affedildi” diyerek yansıtan Charlie Hebdo’nun kapağı dine hakaret mi?

Oradakinin peygamber olduğuna dair, etrafında açık bir şey yok. Ama onu ima ettiği de belli. İnsanların karikatüre nasıl yaklaştıkları, büyük ölçüde yetiştikleri ortama, aldıkları eğitime, dünyaya bakış tarzlarına bağlı. Bana göre karikatür ve fikir hakaret olmaz, fikirse hakaret olmaz. Hakaretse hakarettir. Sen sözlükte hakaret anlamına gelen kelimeleri kullanırsan ve mahkeme de onu hakaret olarak görürse yapılan hakarettir. Ama ben seni çizer ve yanına da ağzından çıkan balonlar koyarsam, onların içine insanları eğlendiren, tebessüm ettiren ifadeler yerleştirirsem birçok insan için bu hakaret sayılmaz. Fakat ben öte yandan Urfalı’yım ve orada bir adamın diğer adama şöyle bir bakması bile bazen hakaret sayılır ve ortaya kan davası çıkarabilir. Kısaca en azından çağdaş dünyada bu tür şeylerin hakaret olarak kabul edilmediğini biliyorum.

‘Müslümanlar içinde tanıdığım en esprili insan Muhammed’

- Çevirisini yaptığınız “Erken İslam’da Mizah” kitabının yazarı Rosenthal’a göre, “Mizah, İslâm toplumunda daha Hz. Muhammed zamanından itibaren bir maya rolü görmüştür.” Sizce erken İslam döneminde mizaha bakış, bugünkü kadar katı mıydı?

Benim tanıdığım Müslümanlar içinde, mizaha en yakın, en güler yüzlü, hatta esprili insan Muhammed. Kimse kusura bakmasın en sert olan da bazı Müslümanların çok sevdikleri Ömer’dir. Şöyle bir hadis olduğu da söylenir: Peygamberin yanında kadınlar epeyi gürültülü şekilde konuşuyor, Ömer gelince herkes suspus. Olanı gören peygamber de “Vallahi seni görse şeytan bile korkardıÖmer” diyor. Demek istediğim şu; İslam, ilk zamanında daha yumuşaktı, çünkü kristalize olmamıştı. İslam’ın nerede ortaya çıktığını da unutmayalım. Bu konuda oldukça rahat denebilecek bir ortamda ortaya çıkıyor İslam, insanlar kadın ve erkek ilişkilerinde daha yumuşak, şimdi kırsal bölgelerde olduğu gibi. Şehre gelince, devlet kurulunca, hukuk diye bir ilim ortaya çıkıyor ve hukukçuların otoritesinin varlığıyla birçok şey gibi mizah da hoş görülmeyen bir şeye dönüşüyor. Fıkıhçılar, İslam’ı, insanın beşikten mezara kadar bütün fiillerini düzenleyen, hayatlarının her alanında uyması gereken kuralların toplamı olarak görünce bu işler böyle olur. Bugün Diyanet İşleri’ni telefonla arayıp her konuda insanların nasıl fetva istediklerini görüyoruz, Sabah akşam insanlar neyi, niçin yapacaklarını veya yapmayacaklarını değil, nasıl yapacaklarını soruyorlar.

'Peygamber, Charlie Hebdo’nun son kapağını görse…'

- Peygamber, Charlie Hebdo’nun son kapağını görse sizce güler miydi, öfkelenir miydi?

Gerçekten bilmiyorum,Peygamber’i o kadar tanımıyorum, kimsenin de tanıdığını zannetmiyorum.

- Güldüğü ve espri yaptığı rivayet edilen konulardan yola çıkarak yanıtlayabilir misiniz?

Güldüğü söylenen olaylar kadar, kendisini kızdıran olaylar da var. Kendisi hakkında hicivler yazan bir şair hakkında “Kim bunu benim gözümün önünden uzaklaştıracak” diyor ve söz konusu kişiyi uzaklaştırıyorlar

- Mizah ile hakaret, tolerans ve tepki arasındaki çizgi sizce İslam’da nerelerde çiziliyor?

“İslam humanizmi” diye bir kitap çevirmiştim.Bu kitapta Hemedani’nin “Makamat” diye edebi bir türe giren eğlenceli, mizahi hikâyeleri vardır. Koca bir kültürde mimarinin olmaması nasıl mümkün değilse mizahın da olmaması mümkün değildir. Bununla birlikte mizaha karşı ciddi görüşlerin olmaması da mümkün değildir. Dediğim gibi, Hristiyanlıktaki kilise kurumuna benzer tek bir otorite olmadığı için İslam kültüründe bu konuda da çeşitli, farklı bakışlar var ve tarih bildiğimiz gibi herkesi haklı çıkaracak kadar bol malzemeye sahiptir.

- Bugünün İslamcılarında en eksik olan şeyin tebessüm olduğuna inanan birine hak verir misiniz?

Sadece İslamcılarda değil, genel olarak Müslümanların kendilerinde da birçok şeyin eksik olduğuna inanıyorum. Ve doğrusu bunların başında da tebessüm gelmemektedir.

- Nedir listenizin başındakiler?

Dünya, tarih, zaman, insanların tarih içindeki birikimleri hakkında ciddi bilgi ve ilgi yerine kendi kendisiyle, kendi kültür ve değerleriyle, tecrübesiyle yetinme alışkanlığı var insanlarda.

- Sizce bunun sorumlusu kim?

Herkes. Ama “Esas olarak kimdir” dersen, Sartre’ın lafındaki gibi, “Herkes yarı suçlu, yarı kurbandır.” Ama sıradan insan daha çok kurban, okumuş insan daha çok suçludur, diye düşünürüm. Sıradan insanın bu kadar çok fetva istediği, fetvaya inandığı bir dünyada fetva verenler, yani asıl yönlendirenler, yukarıda sözünü ettiğim gerçekten bilgi sahibi olması gereken insanlardır.

- Bu durumda “Yüce Peygamberimize atfen şekiller yayınlayarak Müslümanların kutsallarını hiçe sayanlar açık bir tahrik ve provokasyon içindedir” diyen Yalçın Akdoğan, “Hz. Peygamberimize hakaret özgürlük değildir. Bunu birileri basıyorsa bu tahriktir.(…) Gelin bize saldırın diye tahrik oluşturuluyor” diyen Ahmet Davutoğlu, son sayıyı basanlara yönelik “Siz hangi ülkede yaşadığınızı düşünüyorsunuz” diyen Tayyip Erdoğan, “suçlular” kategorinizde mi?

Beni suç işlemeye teşvik etme. Genel olarak düşüncemi söyledim: Bu bizim ünlü atasözümüzde söylediğimiz gibi, atın genel olarak sahibine göre kişnediği gerçeğidir.

- Mizaha daha açık bakabilen siz, gerilimin şiddete dönüşmemesi için AKP'nin şef kadrosuna ne önerirsiniz?

Açıkçası ben içinde yaşadığımız bu durumun değişeceğini zannetmiyorum. Bu çok ciddi bir sorun. Ama illa bir şey söylemem gerekirse: “Aklınızı kullanın, biraz dünyayla, felsefeyle, tarihle ilgilenin. Tarih nelerin başarısız olduğunu bize göstermektedir. Yalnız yaşamıyorsunuz. Dünya sizden ibaret değil ve dışınızda koca bir dünya var. Dünyanın bizi takip edeceğini zannetmiyorum. Yapmamız gereken bizim dünyayı takip etmemizdir. Gördüğün gibi hiçbir işe yaramayan bir öneri bu.