Erdoğan'dan Cumhuriyet'e: Sen hangi ülkedesin ya; kimsenin kutsalına hakaret edemezsin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo katliamına ilişkin olarak, "Kimsenin bizim dinimizi istismar etmek suretiyle yapmış olduğu terör eylemini Müslümanlara fatura etmeye hakkı yok. Bunu çok iyi bilmeleri gerek" dedi. Erdoğan, "Provokatif yayınlarıyla nam salmış bir dergiye, bu dergiyi Papa da lanetliyor. Bunun provokatif eylemlerini biliyor, Müslümanlar, Hrıstiyanlar, herkes hakkında bu tür maalesef, özgürlük denmez buna. Buna başkasının özgürlük alanına girerek terör estirmek denir" diye konuştu.

Charlie Hebdo'nun son baskısından 4 sayfalık bir seçki yayımlayan Cumhuriyet gazetesine de ağır eleştiriler yönelten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sen hangi ülkedesin ya? Bu ülkenin yüzde 99’u Müslüman diyorsun. Sadece Müslümanların kutsalına değil, kimsenin kutsalına bu şekilde hakaret edemezsin. Ve neymiş emniyet görevlileri gelmiş arama tarama yapmışlar. Vatandaş gelmiş tahrik ediyor. Böyle yaptığın sürece sen tahriki davet ediyorsun. Bunun kapısını sen açıyorsun. Ne yazık ki bu tür atılan adımlar, ülkenin birliğini beraberliğini de bozmaya yöneliktir. Müslümanların peygamberleri konusundaki hassasiyeti açıkça ortadayken ısrarla bunun üzerine gidilmesi kesinlikle düşünce hürriyetiyle ilgili değildir."

"Sınırsız özgürlük yoktur, düşünce özgürlüğünün de bir sınırı vardır, nereye kadar, benim özgürlük alanım" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oraya geldin mi duracaksın ki benden de saygı göresin. Biz nasıl ki tüm peygamberleri saygın duyuyor, aynen peygamberimize duyduğumuz saygıyı sevgiyi tüm peygamberlere gösteriyorsak, Hz İsa aleyhiselam da öyledir, Musa aleyhiselam da öyledir. Efendim onlar ateist. Olabilir, ateistse saygı duyacak. Tahrik de bir suçtur. Bunun da yasalarda yeri vardır. Suçtur."

Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral ve Konfederasyon üyelerini kabul etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Fransa’da bir mizah dergisine yapılan saldırının arkasına sığınılarak sevgili peygamberimize yöneltilen nefret dalgasını endişeyle takip ediyoruz.

Medeniyetler çatışması adeta ete kemiğe büründürülmeye çalışılıyor. Ben şu anda İspanya Başbakanı, bundan önceki, Sayın Zapatero’yla birlikte Medeniyetler İttifakı’nı temelini attık.

Biz buraya davet ederken, medeniyetler çatışmasını öne çıkaranların olduğunu gördük. İslamofobi’nin öne çıkması Müslümanlara yönelik fiziki saldırıları da beraberinde getirdi.

Bütün bu olan olaylar karşısında kalkıp da Türkiye üzerinden bazı operasyonlara girişmek tam bir hayaldir. Eğer ben kalkıp da gerçek bir tespit yapıyorsam, bunu eleştirenler önce bu tespiti Erdoğan niye yaptı diye sormaları lazım. Hangi ülke olursa olsun, güçleri beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren insanlıktır. Eğer İsrail yönetimi, halkı demiyorum dikkat edin, Gazze’de 2,700 insanı çoluk çocuk demeden öldürüyorsa, ben onu lanetlerim.

Bazı ülkelerin kalkıp da İsrail yönetiminin avukatlığına soyunması manidardır. Ben şunu söyledim, “Netanyahu hangi yüzle geldi, bu ikiyüzlülüktür dedim. Birkaç ay önce Gazze’yi yerle bir edeceksin, peki Fransa’ya giden liderler, neredesiniz? Niye sesiniz çıkmıyor. 350 bin insanın öldüğü Suriye’de nerede insanlık? Şu anda benim ülkemde 1 milyon 700 bin sığınmacı var, hani desteğiniz? Hani Türkiye’ye yönelik, bu insanları bombalardan kurtardınız, bunları şimdi yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, sağlığıyla eğitimiyle ilgileniyorsunuz. Yanımıza geliyorlar, teşekkür ederiz, her ülkenin yapabileceği bir iş değil. Ya bırakın böyle kuru lafları, ne destek verebiliyorsun, onu söyle. Bizim 5 milyar doları aştı yaptığımız. Verdikleri destek 250 milyon dolar. Bizde 1 milyon insan kalırken tüm Avrupa’da kalanların sayısı 150 bin. Vaka ortada. Bunlar maalesef dürüst davranmıyorlar.

Avrupa’nın birçok ülkesinde teröristler kalıyor. Türkiye üzerinden gelip geçenlerden bahsediyorsun, sen kendi ülkenden çıkarken, sen bir defa pasaportunu kontrol et de çıkmasın. Kaçırdıysan bildir, biz peşime düşmüyorsak ayrı. Seyahat hürriyeti neyse gereğini yapmak zorundayız. Müslümanlara yönelik saldırılar, işte Filistin’de, Libyada, Mısır’da, Myanmar’da aynı şekilde devam ediyor. Buna karşılık aksi yöndeki en ufak bir olay dahi, inanılmaz şekilde büyütülerek tüm Müslümanlar töhmet altında bırakılıyor. Bizim dinimiz, teröre müsaade etmez.

Kimsenin bizim dinimizi istismar etmek suretiyle yapmış olduğu terör eylemini Müslümanlara fatura etmeye hakkı yok. Bunu çok iyi bilmeleri gerek. Provokatif yayınlarıyla nam salmış bir dergiye, bu dergiyi Papa da lanetliyor. Bunun provokatif eylemlerini biliyor, Müslümanlar, Hrıstiyanlar, herkes hakkında bu tür maalesef, özgürlük denmez buna. Buna başkasının özgürlük alanına girerek terör estirmek denir.

Sınırsız özgürlük yoktur, düşünce özgürlüğünün de bir sınırı vardır, nereye kadar, benim özgürlük alanım. Oraya geldin mi duracaksın ki benden de saygı göresin. Biz nasıl ki tüm peygamberleri saygın duyuyor, aynen peygamberimize duyduğumuz saygıyı sevgiyi tüm peygamberlere gösteriyorsak, Hz İsa aleyhiselam da öyledir, Musa aleyhiselam da öyledir.

Efendim onlar ateist. Olabilir, ateistse saygı duyacak. Tahrik de bir suçtur. Bunun da yasalarda yeri vardır. Suçtur.

‘Charlie Hebdo, başkasının özgürlük alanına girerek terör estiriyor’

Fransa’da bir mizah dergisine yapılan saldırının arkasına sığınılarak sevgili peygamberimize yöneltilen nefret dalgasını endişeyle takip ediyoruz.

Medeniyetler çatışması adeta ete kemiğe büründürülmeye çalışılıyor. Ben şu anda İspanya Başbakanı, bundan önceki, Sayın Zapatero’yla birlikte Medeniyetler İttifakı’nı temelini attık.

Biz buraya davet ederken, medeniyetler çatışmasını öne çıkaranların olduğunu gördük. İslamofobi’nin öne çıkması Müslümanlara yönelik fiziki saldırıları da beraberinde getirdi.

Bütün bu olan olaylar karşısında kalkıp da Türkiye üzerinden bazı operasyonlara girişmek tam bir hayaldir. Eğer ben kalkıp da gerçek bir tespit yapıyorsam, bunu eleştirenler önce bu tespiti Erdoğan niye yaptı diye sormaları lazım. Hangi ülke olursa olsun, güçleri beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren insanlıktır. Eğer İsrail yönetimi, halkı demiyorum dikkat edin, Gazze’de 2,700 insanı çoluk çocuk demeden öldürüyorsa, ben onu lanetlerim.

Bazı ülkelerin kalkıp da İsrail yönetiminin avukatlığına soyunması manidardır. Ben şunu söyledim, “Netanyahu hangi yüzle geldi, bu ikiyüzlülüktür dedim. Birkaç ay önce Gazze’yi yerle bir edeceksin, peki Fransa’ya giden liderler, neredesiniz? Niye sesiniz çıkmıyor. 350 bin insanın öldüğü Suriye’de nerede insanlık? Şu anda benim ülkemde 1 milyon 700 bin sığınmacı var, hani desteğiniz? Hani Türkiye’ye yönelik, bu insanları bombalardan kurtardınız, bunları şimdi yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, sağlığıyla eğitimiyle ilgileniyorsunuz. Yanımıza geliyorlar, teşekkür ederiz, her ülkenin yapabileceği bir iş değil. Ya bırakın böyle kuru lafları, ne destek verebiliyorsun, onu söyle. Bizim 5 milyar doları aştı yaptığımız. Verdikleri destek 250 milyon dolar. Bizde 1 milyon insan kalırken tüm Avrupa’da kalanların sayısı 150 bin. Vaka ortada. Bunlar maalesef dürüst davranmıyorlar.

Avrupa’nın birçok ülkesinde teröristler kalıyor. Türkiye üzerinden gelip geçenlerden bahsediyorsun, sen kendi ülkenden çıkarken, sen bir defa pasaportunu kontrol et de çıkmasın. Kaçırdıysan bildir, biz peşime düşmüyorsak ayrı. Seyahat hürriyeti neyse gereğini yapmak zorundayız. Müslümanlara yönelik saldırılar, işte Filistin’de, Libyada, Mısır’da, Myanmar’da aynı şekilde devam ediyor. Buna karşılık aksi yöndeki en ufak bir olay dahi, inanılmaz şekilde büyütülerek tüm Müslümanlar töhmet altında bırakılıyor. Bizim dinimiz, teröre müsaade etmez.

Kimsenin bizim dinimizi istismar etmek suretiyle yapmış olduğu terör eylemini Müslümanlara fatura etmeye hakkı yok. Bunu çok iyi bilmeleri gerek. Provokatif yayınlarıyla nam salmış bir dergiye, bu dergiyi Papa da lanetliyor. Bunun provokatif eylemlerini biliyor, Müslümanlar, Hrıstiyanlar, herkes hakkında bu tür maalesef, özgürlük denmez buna. Buna başkasının özgürlük alanına girerek terör estirmek denir.

Sınırsız özgürlük yoktur, düşünce özgürlüğünün de bir sınırı vardır, nereye kadar, benim özgürlük alanım. Oraya geldin mi duracaksın ki benden de saygı göresin. Biz nasıl ki tüm peygamberleri saygın duyuyor, aynen peygamberimize duyduğumuz saygıyı sevgiyi tüm peygamberlere gösteriyorsak, Hz İsa aleyhiselam da öyledir, Musa aleyhiselam da öyledir.

Efendim onlar ateist. Olabilir, ateistse saygı duyacak. Tahrik de bir suçtur. Bunun da yasalarda yeri vardır. Suçtur.