Charlie Hebdo dergisini yayınlayan Cumhuriyet'e soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan hakkında, 14 Ocak'ta köşelerinde Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed olduğu iddia edilen karikatürünü yayınladıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, TCK'nın 216. maddesinde yer alan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu gereğince res'en başlatıldığı öğrenildi.
Öte yandan, Başsavcılığa söz konusu karikatüre ilişkin bugüne kadar 100'e yakın suç duyurusu yapıldığı belirtildi.
Charlie Hebdo seçkisi nedeniyle Cumhuriyet gazetesinin basıldığı matbaaya mahkeme kararı olmadan "makul şüphe" ile polis baskını yapılmıştı.