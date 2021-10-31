Prof. Yalçın Kaya: Daha az su kullanılan bitkilere yönelmeliyiz

Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Yalçın Kaya, suyun verimli kullanılması gerektiğine vurgu yaparak tarımda daha az su ihtiyacı duyan bitkilere dikkat çekti.

İklim krizi ve kuraklığa karşı önerilerde bulunan Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı ve Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Yalçın Kaya, daha az su tüketen bitkilerin ekilmesi gerektiğini söyledi.

Edirne İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen 2. Saros Ekonomi Zirvesi"ne katılan Kaya, yaptığı sunumda iklim değişikliğinin tarımsal üretimi etkilediğini söyledi. Trakya'nın büyük bir tarım potansiyeline sahip olduğunu belirten Kaya, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için üretim deseninde yeni modellere geçilmesini önerdi.

Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Artık daha az su kullanan ürünlere yönelmeliyiz, mümkün mertebe üretim desenimizi değiştirmeliyiz. Daha az su kullanılan bitkilere yönelmeliyiz. Bizim derdimiz 1 litre suyla en iyi şekilde nasıl verimli bir üretim gerçekleştirebiliriz, üretim planlarımızı ona göre yapacağız. Tarlayı ona göre süreceğiz, gübreyi planlama dahilinde atacağız.

Bizim esas su kaynağımız yer altı sularımız, yeraltı göllerimizdir. Edirne'de daha önce 5 metrede su çıkan araziden artık 60 metrede su çıkıyor. Yer altı sularımız, ülkemizde geleceğe bırakacağımız en değerli şey ama işte sanayi yer altı suyunu çekiyor. Endüstrinin gelmesi tabii ki güzel ama kuyulardan suyu çektiği zaman su kalmıyor. Konya’da görüyorsunuz obruklar oluştu. Orada aslında sulu tarımın olmaması gerekir. O yüzden Trakya’da metropolü doyuracaksak, sebze üreteceksek sulu tarımı uygulamalıyız"