Prof. Teziç: Açıkça anayasa ihlal ediliyor

Anayasa Profesörü Erdoğan Teziç, Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık’tan ayrılmaması için Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanlık’ın görevlerinin gereğini yerine getirmediğini söyledi. Teziç yaşanan sürecin Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanlık açısından açık bir “Anayasayı ihlal suçu” oluşturduğunun altını çizdi.

YSK sonuçlarının Resmi Gazete’de yayımlanmadığını, buna karşın YSK Başkanı Sadi Güven’in yaptığı basın toplantısıyla sonuçların “alenileştiğini” vurgulayan Teziç, “Sonuçların açıkça tutulduğu ve yayımlanmak istemediği belli” dedi. Teziç, şöyle konuştu:

“Bu noktada Cumhurbaşkanının Başbakan ataması lazımdı, ama atamıyor, 28’ine kadar da bir bekleme süreci oluşturuluyor.

Cumhurbaşkanı’nın görevleri sıralanıyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı devletin başıdır, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Peki Cumhurbaşkanı bu görevini yapıyor mu? Yapmıyor. Görev, bir kişinin yapmak zorunda olduğu faaliyettir. Yetki ise, bu görevin yerine getirilmesi için tanınan hukuki imkandır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı anayasada öngörülen hükümleri ihlal etmekte, kendi siyasi tercihlerine göre davranmaktadır. Bunun adı, hukukta Anayasayı ihlaldir.

Aynı şekilde Meclis başkanı da ihlal suçu işlemektedir. Meclis Başkanı’nın durumu Başbakan’a iletip ‘sizin Meclis üyeliğiniz bitmiştir’ demesi gerekir. Üçüncü ihlalin adresi de Başbakanlıktır. Resmi Gazete doğrudan Başbakanlık’a bağlı çalıştığına göre, görevini yerine getirmeyerek Başbakanlık da hukuku ihlal suçu işlemiştir.”