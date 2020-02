Prof. Tayfun Atay T24'te

Türkiye'de akademinin en üretken isimleri arasında yer alan ve popüler kültür, politika başta olmak üzere yazdığı yazılar ve yorumlarıyla büyük ilgi gören Prof. Dr. Tayfun Atay, yorum ve analizlerini T24'te sürdürmeye karar verdi.

T24'ün davetini kabul eden Prof. Atay'ın ilk yazısı 5 Kasım Pazartesi günü yayımlanacak.

Tayfun Atay, günlük yazılarının yanı sıra, ekibiyle birlikte yakında yayına girecek olan T24/Pazar'ın koordinatörlüğünü de üstlenecek.

Tayfun Atay kimdir?

Prof. Dr. Tayfun Atay, 1962 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Antropoloji öğrenimi gördü. Aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı.

Ankara Üniversitesi'nin ardından Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda (SOAS) yüksek lisans ve doktora yaptı. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim (Etnoloji) Bölümü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı, dersler verdi.

2003- 2004 yılları arasında Can Dündar’la Milliyet gazetesi bünyesinde haftalık Popüler Kültür ekini çıkardı. 2006’dan itibaren BirGün, T24, Radikal ve Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Batı’da Bir Nakşi Cemaati / Şeyh Nâzım Kıbrısî Örneği (İletişim/Berfin), Din Hayattan Çıkar / Antropolojik Denemeler (İletişim), Yaşasın Meşhuriyet Çağı / Popüler Kültürden Kitle Kültürüne Türkiye İzlenimleri (Epsilon), Göl ve İnsan / Beyşehir Gölü Çevresinde Doğa-Kültür İlişkisi Üzerine Antropolojik Bir İnceleme (Kalan), Türkler Kürtler Kıbrıslılar / İngiltere’de Türkçe Yaşamak (Dipnot), Çin İşi Japon İşi / Cinsiyet ve Cinsellik Üzerine Antropolojik Değiniler (İletişim), Parti Cemaat, Tarikat-AKP Türkiye’sinin Dinbaz-Politik Seyir Defteri (Can), Görünüyorum O Halde Varım-‘Meşhuriyet Çağı’nda Kültür ve İnsan (Can) ve A Muslim Mystic Community in Britain / Meaning in the West and for the West (Britanya’da Müslüman Bir Mistik Cemaat / Batı’da ve Batı İçin Anlam, EHV) kitaplarını yazdı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Cumhuriyet gazetesinde yaşanan yönetim değişikliği sonrası gazeteden ayrılanlar arasında yer alan Atay, yazılarını, Eylül 2009'daki kuruluşunun ardından ilk yazarları arasında yer aldığı T24'te sürdürecek.