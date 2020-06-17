Prof. Esin Şenol'dan YKS'ye girecek öğrencilere tavsiye: Sınav sonrası 7 gün ailenizdeki riskli insanlardan uzak durun

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, YKS sınavıına girecek öğrencilerin sınavdan sonra en az 7 gün riskli grupta bulunan kişilerle temas kurmaması gerektiğini söyledi. Sınava ilişkin alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ifade eden Şenol, "Sınav vardiyalı yapılabilirdi, günlere bölünebilirdi. Sosyal mesafenin en azından 1.5- 2 metre olması, sınıfların iyi havalandırılıyor olması gerekir. Toplu taşıma için de hepimiz gönüllü olup çocukların ulaşımını sağlayabilirdik" dedi.

Halk Tv'de Şule Aydın'ın sunduğu Haber Masası programına konuk olan Şenol, YKS sınavına girecek öğrencilerin alması gereken önlemleri anlattı.

Vaka sayısının şu anda mart ortasındaki hareketliliğe döndüğünü söyleyen Şenol, tek farkın sosyal mesafe ve maske tedbirlerini öğrenmiş olmamız olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde geldiğimiz nokta itibariyle 6 aydan sonrası hakkında öngörüde bulunamadığını söyleyen Şenol, ''Virüs çok bulaşıcı ama hızı çok fazla olmadığı için dünya nüfusunun çok küçük bir bölümünü dolaştı. Sürü bağışıklığının olmadığını da biliyoruz. Bulaş hızının böyle olması mutasyon bakımından da bir risk oluşturuyor.'' dedi.

''7 gün ailenizdeki riskli insanlardan uzak durun''

Şenol, sınav sonrası öğrencilerin yapması gerekenler ev salgının geldiği nokta hakkında şunları söyledi:

''7 gün çok önemli. 7 gün ailenizdeki riskli insanlardan uzak durabiliyorsanız durun. Duramıyorsanız da en azından aynı odada çok uzun süre vakit geçirmemeye dikkat edebilirsiniz. 7- 10 gün arası bulaşmanın piki. Ondan sonrası biraz emniyet için tuttuğumuz bir nokta. 7 gün yeterli.''

''Şiddetli ishali 48 saat süren insanlar mutlaka doktora gidip test yaptırmalı. Her 10 kişiden birinde sadece ishalle başlıyor bu hastalık. Ve başka hiçbir bulgu olmayabiliyor. Her 20 kişiden birinde eşlikçi bulgu olarak mutlaka ishal var.''

''Şu anda etkili bir ilacımız yok. Her 5 hastadan bir tanesi kritik hasta ve hastanede bizim yakın gözlemimizde kalmalı. Yakından gözlemlerken bir sorun çıkarsa devreye sokabileceğimiz ilaçlar var. Dün çalışması ortaya çıkan Dexamethasone, plazma, bazı antiviral ilaçlar gibi. Ama erken dönem için kullanabileceğimiz ve etkisi gösterilmiş hiçbir ilaç yok.''