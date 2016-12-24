Prof. Sencer Ayata yazılarıyla T24'te

Türkiye'de akademi ve siyasetin önde gelen isimlerinden Prof. Sencer Ayata da, yazılarıyla T24'e katılıyor. Toplumsal ve siyasal sorunları analiz edecek olan Ayata'nın T24'teki ilk yazısı yarın (26 Aralık Pazartesi) yayımlanacak.

Prof. Ayata, Kapitalizm ve Küçük Üreticilik (1987), Sermaye Birikimi ve Toplumsal Değişim (1991), Konut, Komşuluk ve Kent Kültürü (1996) adlarıyla yayımlanan kitaplarının ve yüzlerce makalenin ardından, son olarak 2010-2016 yılları arasında başkanlığını üstlendiği CHP Bilim Platformu'nun çalışmalarını "CHP: Söylem, Politika, İdeoloji" adlı bir 786 sayfalık bir kitapta derledi.

Sadece eleştirip çözüm üretmiyor mu; CHP 786 sayfalık kitapla yanıt verdi: Söylem, Politika, İdeoloji

Sencer Ayata: ODTÜ'den Oxford ve Harvard'a...



Sosyoloji profesörü Sencer Ayata, Mazhar Nurullah Bey ve Sevim Hanım'ın oğlu olarak 13 Temmuz 1949'da İstanbul'da doğdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını İngiltere'de University of Kent at Canterbury'de "sosyoloji" ve "sosyal antropoloji" alanında tamamladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyeliği, Sosyoloji Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, ODTÜ Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üyelikleri; ABD'de Harvard, İngiltere'de Oxford, Almanya'da da Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung'da öğretim üyeliği görevlerinde bulundu.

Yayımlanmış çok sayıda makalesi ve üç kitabı bulunan Ayata, 2011'de CHP Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girdi, hâlen İstanbul Milletvekili olduğu CHP'nin Parti Meclisi Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve CHP Araştırma, Bilim ve Yönetim Platformu Başkanlığı yaptı.

Sencer Ayata, eski Dışişleri Bakanı Prof. Turan Güneş'in kızı, ODTÜ öğretim üyesi Prof. Ayşe Güneş Ayata ile evli.





