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Politika

Sadece eleştirip çözüm üretmiyor mu; CHP 786 sayfalık kitapla yanıt verdi: Söylem, Politika, İdeoloji

Kitap CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sunuşu ile Ka Kitap tarafından yayımlandı.

06 Ekim 2016 13:33

2010-2016 yılları arasında CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Bilim Platformu Başkanlığı görevlerini yürüten Prof. Dr. Sencer Ayata, Bilim Platformu çalışmalarını CHP: Söylem, Politika, İdeoloji adlı bir kitapta derledi.
Ayata, kitaba yazdığı önsözde, siyasi partilerin başlıca işlevlerinden birinin, yeni fikirler üretmek ve bu fikirleri çeşitli yollarla topluma iletmek olduğunu vurguluyor. Prof. Ayata, Bilim Platformu çalışmalarının amacının, CHP’nin fikir ve ideoloji bakımından zenginleşmesine katkı yapmak olduğunun altını çiziyor. 786 sayfalık kitap, CHP Bilim Platformu’nun seçim bildirgelerinden broşürlere, raporlardan projelere birçok alanda ortaya koyduğu ürünlerin bir bölümüne yer veriyor. Bir başka deyişle, yayımlanan bu çalışma, 2010 yılından bu yana Platform’un ürettiği binlerce sayfayı bulan metinlerden Ayata tarafından hazırlanmış bir seçki…

CHP Söylem, Politika, İdeoloji / Derleyen: Sencer Ayata / Ka Kitap / 786 Sayfa / 2016 / 45 TLCHP: Söylem, Politika, İdeoloji, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sunuşu ile Ka Kitap tarafından yayımlandı.

Kılıçdaroğlu yazmış olduğu sunuşta şu noktalara özellikle değiniyor:

“CHP, artık kamuoyunda yaratılmaya çalışılan ‘CHP hep eleştirir, çözüm üretmez’ yönündeki algıyı sadece kırmakla kalmamış projeler partisi olduğunu diğer partilere de kabul ettirmiştir. Şunu özellikle belirtmek isterim ki CHP kamuoyunda büyük yankı uyandıran sosyal ve ekonomik politikaların ötesinde içinde bulunduğumuz otoriterleşme sürecinin nasıl sonlandırılması gerektiğini ortaya koyan bir demokratikleşme programı hazırlamıştır. Dış politika sorunlarımızın nasıl aşılacağını gösteren bir yol haritası da çizmiştir.

CHP, yeni politikalar geliştirirken temel değerlerine ve ilkelerine bağlı kalmaya büyük önem vermiştir. Cumhuriyet değerlerini ve sosyal demokrasinin temel ilkelerini korumaya çalışırken, onları değişimin ışığında geleceğe taşımak iddiası içinde olmuştur. CHP yetişmiş kadroları, akılcı söylemleri ve tüm temel sorunlarımıza çözümler getiren plan ve projeleriyle Türkiye’yi yönetmeye hazırdır. Bu kitapta yer alan çalışmalar bu konudaki kararlılığımızı ve iddiamızı açıkça ortaya koymaktadır.”

 

Kitapta neler var?

 

CHP: Söylem, Politika, İdeoloji'nin 'İçindekiler' bölümü şöyle:

 
 

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