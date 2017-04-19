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Yaşam

Prof. Şebnem Korur Fincancı'ya İnsan Hakları Ödülü

Prof. Fincancı, ABD'de dün akşam gerçekleşen törenle ödülünü aldı

19 Nisan 2017 18:11

Evrensel gazetesi yazarı, Adli Tıp Uzmanı ve TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR) tarafından her yıl verilen 'İnsan Hakları Ödülü'nü aldı.

New York’ta dün gerçekleşen törenle ödülünü alan Prof. Dr. Fincancı, işkencenin soruşturulması ve belgelenmesinde uluslararası bir belge olarak kullanılan Birleşmiş Milletler (BM) İstanbul Protokolü'nün yazarlarından.

Fincancı, uzun yıllardır tüm dünyada, başta hekimler ve hukukçular olmak üzere insan hakları savunucularına bu belge ilkeleri doğrultusunda eğitimler veriyor.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan TİHV, Fincancı’ya verilen ödül nedeniyle PHR ve vakıfla dayanışma içerisinde bulunan tüm dostlarına teşekkür etti.

Açıklamada, "İnanıyoruz ki insan hakları değerleri için yürüttüğümüz bu ortak mücadele doğrultusunda sahip olduğumuz kıymetli dayanışma ortamımız her zorluk karşısında ve her geçen gün daha fazla güçlenmektedir” dendi.  

İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR) hekimlerin, bilim insanlarının ve diğer sağlık çalışanlarının insan hakları ihlallerinin soruşturulması ve belgelenmesine önemli ölçüde güvenilirlik kazandıracak vasıflara sahip oldukları fikrini temel alarak 1986 senesinde kuruldu. PHR, tıp ve bilimi kullanarak ağır insan hakları ihlallerinin belgelenmesi ve bunlara ilişkin kamuoyu oluşturulması yönünde faaliyetlerini sürdürüyor.

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