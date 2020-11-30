Prof. Sarıalioğlu'ndan Bilim Kurulu üyelerine istifa çağrısı: Belki bu yolla zamanı çoktan gelmiş tam kapanma kararının alınmasına yardımcı olursunuz

Başkent Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu, Bilim Kurulu üyelerini çözüm sürecinde görev alan "Akiller Heyeti"ne benzeterek, "Binlerce ölümle sonuçlanan ve henüz boyutunu kimsenin tahmin bile edemeyeceği büyük hatalarınızı savunmayın" sözleriyle istifaya çağırdı.

Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bilim Kurulu üyelerine ağır eleştiriler yöneltti.

Sarıalioğlu, Bilim Kurulu'nu çözüm sürecindeki "Akiller Heyeti"ne benzetti, halkın güvenini kötüye kullandıklarını belirterek istifaya çağırdı. İstifa ederek ülke genelindeki karantina kararı alınmasına katkıları olabileceğini belirtti.

"Maske-mesafe-hijyen tekerlemesini bilim sandınız"

Bilim Kurulu üyelerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “vaka-hasta” tanımlarını herkes gibi TV'den öğrendiğini söyleyen Sarıalioğlu, "Tepki vermediniz. Haziran başı açılım-saçılım kararlarına ortak edildiniz. Günlük on binlerce vakanın olduğu bir ortamda okulların açılımına onay verdiğiniz algısına ses çıkarmadınız. Memleketin ‘Ali'i menfaati' uğruna sayısını hiçbir zaman bilemeyeceğiniz kadar canın feda edilmesine ses çıkarmadınız. İstifa diye bir yöntemin olduğundan bihaber TV'lerde ‘maske-mesafe-hijyen' tekerlemesini söylemeyi bilim sandınız" sözleriyle eleştirdi.

"Vaka sayısında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olmanın sorumlusu Bilim Kurulu"

Bugün, Türkiye'nin günlük vaka sayısında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olmasının sorumlusunun Bilim Kurulu olduğunu savunan Sarıalioğlu, şu ifadeleri kullandı; "Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği hastalık kodlamasını siyasilere kabul ettiremediğiniz için verilen ölüm rakamlarının bilimsel yanlışlığını zaten biliyordunuz.



Hastanelere Covid-19 tanıları ile yatıp, bu tanı ile tedavi edilen PCR- testi negatif hastaların ölümü halinde doğal nedenlerle ölüm ya da bulaşıcı hastalıktan ölüm yazılmasına seyirci idiniz. Bu yolla kaç bin ölümün saklanmasına yol açtığınızı hiçbir zaman bilinemeyecektir. Halk size güvendi. Bu güveni kötüye kullandınız."

"Ölüm sayılarının göreceli düşüklüğü Atatürk Cumhuriyeti sağlık ordusunun çalışmasının sonucudur"

"Sahi bir pandemide görev yapan bir kurul olarak hangi kararınız bilimseldi" diye soran Prof. Dr. Sarıalioğlu, "Yanlış savunulmaz. Binlerce ölümle sonuçlanan ve henüz boyutunu kimsenin tahmin bile edemeyeceği büyük hatalarınızı savunmayınız. Yanlışın neresinden dönülürse kârdır. İstifa ediniz. Belki bu yolla zamanı çoktan gelmiş 2-4 haftalık tam kapanma (ülke genelinde karantina) kararının alınmasına yardımcı olabilirsiniz.



Gecikilen her günün binlerce ölüm anlamına geldiğini bile bile aksine davranmayacaksınız umarım. Pandemi Bilim Kurulu olarak başarınız ülkedeki vaka sayısı ile ölçülürdü. Bu konuda sınıfta kaldınız. Ölüm sayılarının göreceli düşüklüğü Atatürk Cumhuriyeti sağlık ordusunun cansiperhane çalışmasının sonucudur, pay almaya kalkmayınız" değerlendirmesinde bulundu.