Prof. Sadun Aren'e Mülkiyelilerden doğum günü

T24 - Mülkiyeliler, 3 yıl önce hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski öğretim üyesi ve eski milletvekili Prof. Sadun Aren'i doğum gününde anıyor.



Mülkiyeliler Birliği, merhum Prof. Sadun Aren'i 19 Mart 2011'de doğum gününde anacak. Saat 10.00'da başlayacak törende Sadun Aren'in hayatından kesitler gösterilecek ve dostları Aren'i anlatacak.



Mülkiyeliler Birliği'nin programı şöyle:

Tarih: 19 Mart 2011 Cumartesi

Yer: Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi

Saat: 10.00-12.00

Açılış ve saygı duruşu

Sadun Aren'in yaşamından özet görsel sunum

Anılarla dostlarından Sadun Aren

Saat: 12.00-14.00

Mülkiyeliler Birliği'nde birlikte öğle yemeği

Saat: 14.00-17.30

Hocalık Nitelikleri, Sosyalist Kimliği ve Bilime Katkılarıyla Sadun Aren

1. Oturum

Konuşmacılar: Prof. Dr. Güzin ERLAT

Prof. Dr. Tuncer BULUTAY

Prof. Dr. Fikret GÖRÜN

ARA

2. Oturum

Konuşmacılar: Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ

Prof. Dr. Korkut BORATAV

Prof. Dr. Bilsay KURUÇ





Sadun Aren kimdir?



Sadun Aren, 1922 yılında Erzurum’da doğdu. 1944 yılında Siyasal Bilgiler Okulu’nu bitiren Aren, 1945’de aynı okulda asistan, 1950’de doçent olduktan sonra 1951’de İngiltere’ye gitti. 1956’da Türkiye’ye dönen Aren, hakkında açılan davada yargılandı ve beraat etti. 1957’de profesör olan Sadun Aren, 1960’da DPT’de danışmanlığa getirildi ve 1962’ye kadar bu görevde kaldı.



Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) kurucuları arasında yer alan Aren, 1965 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak parlamentoya girdi. Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazan Aren, 12 Mart Dönemi’nde TİP yöneticileri davasında 12 yıl hapse mahkum oldu. 1974 yılında çıkarılan affla serbest bırakılan Sadun Aren, DİSK’te görev aldı.



Politika gazetesinde yazılar yazan Aren, 12 Eylül döneminde tutukladı ve 1984’de tahliye oldu. ÖDP’nin onursal genel başkanı olan Sadun Aren’in ekonomiyle ilgili çeşitli kitap ve makaleleri bulunuyor.



Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nın 2007 Büyük Mülkiye Ödülü’ne layık görülen Sadun Aren, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamamıştı.





