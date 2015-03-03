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Sağlık

Prof. Richard Hift: Türkiye'de en az 1000 'vampir' var

Prof. Dr. Richard Hift, Türkiye'deki hekimlere halk arasında vampir hastalığı olarak da bilinen 'porfiria'ya ilişkin bilgi verdi

03 Mart 2015 10:11

Güney Afrika'daki KwalaZulu-Natal Üniversitesi'nin Klinik Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Richard Hift, "Türkiye'deki vampir hastasının en az 1000 civarında olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Prof. Hift, Türkiye'deki hekimlere halk arasında vampir hastalığı olarak da bilinen porfiriaya ilişkin bilgi vermek üzere İzmir'e geldi.

 

Mitolojik söylenti

 

Enzimlerde bozukluk olduğu için geçmiş yıllarda bazı hastaların kan ihtiyacını karşılamak üzere bazı olaylara karışmış olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Hift, "Bu nedenle hastalar için vampir oldukları şeklinde mitolojik söylentiler üretilmiş olabilir" dedi.

Türkiye'deki hasta sayısının da tahmin edilenden yüksek olduğunu düşündüğünü belirten Prof. Dr. Hift, "Dünya popülasyonundaki oranına bakıldığında alt gruplarıyla birlikte Türkiye'deki hasta sayısının en az 1000 civarında olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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