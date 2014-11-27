Prof. Pekünlü, cezaevine gitmeden önceki son dersinde gözyaşlarını tutamadı

İzmir Ege Üniversitesi'nde, başörtülü öğrencilerin şikayeti üzerine “Öğrenim özgürlüğünü engellediği" gerekçesiyle aldığı 2 yıl 1 aylık cezası Yargıtay tarafından onanan Prof. Dr. Renan Pekünlü, son kez kendisini uğurlamaya gelenlere, “Evren ve Evrim" dersini verdi. İlgiden dolayı salonun merdivenlerine oturmak zorunda kalan ve kürsüye çıktığında ise, duygulanıp gözyaşlarına hakim olamayan Pekünlü, “Beni ben yapan sizlersiniz. Bu son dersimiz değil. Daha yapacak çok işimiz var. Daha sona gelmedik" dedi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimi ve Astronomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Renan Pekünlü, 2001 yılının Mart ayında fakülte binasına başörtüsüyle girmek isteyen öğrencilerine tutanak tutup izin vermeyince, YÖK'e şikayet edildi. Bunun üzerine, YÖK'de, iznine rağmen başörtülü öğrencilerini almayan Renan Pekünlü, hakkında “Öğrenim özgürlüğünü engellediği" gerekçesiyle şikayetçi olunca, 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bu davadan Pekünlü'ye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından da onandı. “Anayasa'ya aykırılık ve adil yargılama hakkının engellendiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itirazın da reddedilmesi üzerine Prof. Dr. Renan Pekünlü için, AİMH'e de başvuruldu. Ancak bu süreç devam etmesine rağmen, hakkındaki cezanın onanmasından dolayı, infazı ertelenmedi, cezaevi süreci başladı.

Son dersini halka açık verdi

Davalar sürerken emekli olan Prof. Dr. Rennan Pekünlü'den, öğrencileri, öğretim üyesi arkadaşları cezaevine girmeden önce son bir ders vermesini istedi. Bunun üzerine Prof. Dr. Pekünlü Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda "Evrim ve Evren" konulu ders verdi. Bornova Belediyesi'nin yanı sıra, Ege Öğretim Elemanları Derneği, Tüm Öğretim Elemanları Derneği, Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği, Eğitim İş ve İzmir tabip Odası'nın desteklediği etkinlikte, Prof. Dr. Renan Pekünlü ve eşi Belma Pekünlü, salonundakilerin, “Renan Hoca yalnız değildir" ve “AKP diktatörlüğü yıkılacaktır" sloganlarıyla içeriye girdi.

Salondaki kalabalıktan dolayı, arkadaşlarıyla merdivenlerde oturmak zorunda kalan Prof. Dr. Renan Pekünlü, özgeçmişinin okunmasının ardından son dersini vermek üzere kürsüyü çağırıldı. Uğurlamaya gelenlerin bu sırada bir kez daha, “Rennan hoca yalnız değildir" sloganları atıp uzun süre alkışlaması üzerine, Rennan Pekünlü, gözyaşlarını tutamadı. “Beni ağlattılar" diyerek dinleyenleri selamlayan Pekünlü, “Bu desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni ben yapan sizlersiniz. Bu son dersimiz değil. Daha yapacak çok işimiz var. Daha sona gelmedik" dedi. Prof. Dr. Rennan Pekünlü, daha sonra da, “Evrim ve Evren" dersini vermeye başladı.

Dersten sonra Foça Açık Cezaevi'ne gidip teslim olacak olan Pekünlü'nün, cezasının infazı olarak 4.5 ay cezaevinde kalacak.

İki davası devam ediyor

Bu arada Renan Pekünlü, aynı gerekçeyle, dört öğrencinin şikayeti üzerine, 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle halen 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde, yargılanmaya devam ediyor. Geçen ay yapılan ilk duruşmanın ardından yargılama, 5 Şubat 2014 tarihine ertelendi. Bunun yanı sıra Prof. Dr. Renan Pekünlü'ye, yine dört kız öğrencinin aynı gerekçeyle açtığı bir başka dava ise, 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, rektörlükten yargılama için izin alınmadığı gerekçesiyle, 2013 yılının nisan ayında iade edildi. 12 yıla adar hapis cezası istenen bu dosyayla ilgili olarak ise, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün henüz izin vermediği, izin verilmesi halinde de o dosyalardan da bir kez daha Pekünlü'nün hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.