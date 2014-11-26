Başörtülü öğrenciyi engelleyen profesör yarın önce derste, sonra hapiste

Başörtüsü ile derse gelen öğrencisi F.N.G.’nin fotoğrafını çektiği ve derse almayarak eğitim hakkını engellediği iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası alan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rennan Pekünlü yarın cezaevine girecek.

Başörtüsü nedeniyle ilk kez hapis cezası alan kişi olan Pekünlü, Foça Açık Cezaevi’ne girmeden önce de son dersini verecek. Prof. Pekünlü, Perşembe saat 10.00’da İzmir Bornova Büyük Park içinde yer alan Evlendirme Dairesi’nde ‘Evren ve Evrim’ konulu son dersini verip, öğleden sonra teslim olacak. Banu Şen’in Hürriyet’teki haberine göre, Pekünlü yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

“Engizisyon önünde diz çöküp pişmanlığa davet edilen Galileo’dur. Yazgısı yanmak üzerine çizilmiş olan gökbilimciler, bir anlamda üzerinde çalıştıkları cisimlerin yazgısına öykünürler. Ancak bu, bilinçli, kendini tüketici bir öykünmedir. Çevresini aydınlatabilmek için kendisini tüketmesi gerektiğini üzerinde çalıştığı yıldızdan ve kendisine örnek olan ozanından, Nazım Hikmet’ten öğrenmiştir: Ben yanmasam/ Sen yanmasan/ Biz yanmasak/ Nasıl çıkar/ Karanlıklar aydınlığa.”

2 dava daha var

Prof. Pekünlü, İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nce, türbanlı öğrencileri Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarını hatırlatarak derslere almadığı gerekçesiyle ‘Eğitim öğretimi engelleme’ suçundan 2012’de 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası Yargıtay’ca onaylanan Pekünlü için benzer 2 dava daha görülürken, bu davalar kapsamında da 12 yıl hapsi isteniyor.