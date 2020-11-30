Sahte kolonya nasıl anlaşılır?

Pandemi sürecinde Koronavirüs'ten koruduğu için insanların kolonya kullanımı sahte kolonya üretimini arttırdı. Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, kolonyadaki hilelerin dikkat edildiğinde anlaşılabildiğine dikkat çekerek insanların Koronavirüs ile birlikte sahte kolonyaya karşı da tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Bileşeni etil alkol, su ve esans olan gerçek kolonyanın, metil alkol katılarak merdiven altında üretildiğinin anlaşılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özyaral, "Eğer bu kolonya etil alkolle değil, metil alkol katılarak merdiven altında üretildiyse bunu hissetmediğiniz gibi bir solvent kokusu alırsınız. Kötü bir kokudur. Onu bastırmak için de esansı artırırlar. Farklı kokularla bu kötü kokuyu bastırmaya çalışırlar ve akışkanlığı değişir. Kolonyanın kendine has rengi ve akışkanlığı vardır." dedi. Gerçek kolonyanın sürüldükten sonra uçtuğunu ve elde gerginlik bırakmadığını belirten Özyaral, "Metil alkolden üretilmiş bir kolonyayı elinize sürerseniz elde gerginlik yaratır. Beyazlıklar oluşturur ve bunu hissedersiniz.” ifadelerini kullandı.

"Metil alkolle üretilen sahte kolonya burunda tahriş yaratır"

Alınan ürünün marka değerine ve etiketine bakılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özyaral, “Sıradan gördüğünüz bir ürünü kolonya olarak tanımlayıp almamak gerekir. Bunun için de marketlerden, eczanelerden ve sürekli alışveriş yaptığınız merkezlerden almalısınız. Aksi takdirde sokakta satılan ürünlerin nerde, nasıl ve ne şekilde imal edildiği belli olmayabiliyor. İmalat tarihi, nerede üretildiği, ruhsatının ne olduğunun üzerinde olması gerekiyor." dedi. Bilinen kolonya markalarının da sahtelerinin üretildiğini söyleyen Özyaral, sahte olup olmadığını anlamanın en iyi yolunun koklamak olduğunu ifade etti: "Kokladığınızda hafiften genzinizin yandığınızı hissederseniz, ferahlık alırsanız etil alkolle yapılmıştır. Metil alkolü burnunuza çektiğinizde bir süre sonra tahriş hissedersiniz".

İnsanların kolonya gibi kozmetik ürünleri içtiğini de hatırlatan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Metil alkol gıda sektöründe yer almaz. Etil alkol gıda sektöründe yer alır ama bu kolonya içilir demek değildir. Hiçbir kozmetik ürün gıda olarak tüketilemez” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Özyaral sahte kolonyanın mide bulantısı ve kusma yarattığına dikkat çekerek, “Sahte kolonya mide bulantısı ve kusma, baş dönmesi yaratır. Çünkü bir kimyasal kokluyorsunuz. Etil alkolün vücudu rahatlatıcı, zihni açıcı, bayılma esnasında ayıltıcı gibi etkilerini kullanırsak, tıbbi tarafıyla değerlendirirsek metil alkolde bu özelliklerin hiçbirini göremeyiz. Tam tersi reaksiyonlar verir. Aşırı solunmasıyla akciğerlerde tıkanma ve kalbin durmasına kadar giden reaksiyonlarla karşılaşabiliriz” diye konuştu.

Prof. Dr. Özyaral, Koronavirüs tedbirleri kapsamında da“Kolonya sürelim, corona virüs gelmesin diye bir cümle yok. Kolonyanın bize tek etkisi; yüzde 70-80 derece alkol fonksiyonundan ötürü, mikroorganizmaların el üzerinde tutunmasını etkilemesidir. Yoksa corona virüse karşı direncimizi artırmak gibi bir görevi yoktur” diyerek Covid-19 riskine karşı uyardı. (DHA)