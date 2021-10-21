Prof. Özgür Demirtaş'tan faiz kararına 'kara ekran'lı tepki

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın faizi düşürme kararına karşılık ekranı kararttı.

Demirtaş karara ilişkin 'Kara Ekran' notuyla bir paylaşım yaptı. Demirtaş, "Çünkü piyasa kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bakmadı, bakmayacak" dedi.

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