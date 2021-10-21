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Ekonomi

Prof. Özgür Demirtaş'tan faiz kararına 'kara ekran'lı tepki

Merkez Bankası faizi 200 baz puan indirerek, yüzde 18'den yüzde 16'ya çekti

21 Ekim 2021 17:13

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın faizi düşürme kararına karşılık ekranı kararttı. 

 Demirtaş karara ilişkin 'Kara Ekran' notuyla bir paylaşım yaptı. Demirtaş, "Çünkü piyasa kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bakmadı, bakmayacak" dedi. 

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