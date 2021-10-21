Prof. Özgür Demirtaş'tan faiz kararına 'kara ekran'lı tepki

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. <strong>Özgür Demirtaş</strong>, Merkez Bankası'nın faizi düşürme kararına karşılık ekranı kararttı. </p>\n<p> Demirtaş karara ilişkin 'Kara Ekran' notuyla bir paylaşım yaptı. Demirtaş, "Çünkü piyasa kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bakmadı, bakmayacak" dedi. </p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi,987330" target="_blank" rel="noopener">Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya indirdi; dolar/TL 9,48'i gördü</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/foto-haber/merkez-bankasi-nin-200-baz-puanlik-faiz-indirimini-ekonomistler-nasil-degerlendirdi,13474" target="_blank" rel="noopener">Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?</a></strong></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8504u6?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>\n<p> </p>\n</body>\n</html>