Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda (PPK) 200 baz puan faiz indirerek, yüzde 18'lik politika faizini yüzde 16'ya çekti. Kararı ekonomistler nasıl değerlendirdi?
21 Ekim 2021 14:39
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Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin olarak bazı ekonomist yorumları şöyle:
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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
1317
Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
1417
Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
1517
Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
1617
Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
1717
Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?
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