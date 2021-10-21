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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda (PPK) 200 baz puan faiz indirerek, yüzde 18'lik politika faizini yüzde 16'ya çekti. Kararı ekonomistler nasıl değerlendirdi?

21 Ekim 2021 14:39

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Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin olarak bazı ekonomist yorumları şöyle:

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini ekonomistler nasıl değerlendirdi?

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