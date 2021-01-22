Prof. Özcan: Televizyon kanalı ödül vermek için para istedi

Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Müge Özcan bir TV kanalının ödül vermek için kendisinden para istediğini, başka bir TV kanalının da sağlık programına konuk olması için para istediğini açıkladı.

Televizyon kanallarının doktorları yayına çıkarmak için para istedikleri yönündeki haberlerin ardından yeni bir iddia da Prof. Dr. Müge Özcan'dan geldi. Özcan bir televizyon kanalının kendisine ödül vermek için 6 bin 500 lira istediğini açıkladı.