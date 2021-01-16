Faruk Bildirici, televizyon programlarının doktorlara uyguladıkları ücret tarifesinin listesini paylaştı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bugünkü yazısında televizyonlardaki sağlık ve life style gibi programlara çıkan doktor, avukat, çeşitli alanlarda uzman kişilerin belli bir ücret ödediğine ilişkin duyumlarını paylaşarak bir ücret tarife listesi paylaştı.

Para ödenerek yayına çıkılan televizyonlardaki sağlık programlarıyla ilgili olarak çok sayıda doktorla konuştuğunu belirten Bildirici, adını paylaşmak istemeyen bir plastik cerrahın, “Bu programlarda Canan Karatay, Ümit Aktaş gibi reytingi olan birkaç isim dışında tümünden para alınıyor. Ben bir plastik cerrah olarak rekabette geri kalmamak için televizyon programlarına aylık bütçe ayırıyorum” sözlerini aktardı.

“Bu konuşmanın ardından televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarındaki ücret tarifesini öğrenmeye çalıştım. Standart bir tarife olmadığı, kişiye ve kanala göre rakamların değiştiği bilgisini aldım” diyen Bildirici, şunları katardı:

“Bir reklam firması yöneticisi şu bilgiyi verdi: Aslında bu programlarda sadece doktorlardan değil, diğer konuklardan da para alınıyor. İş insanı, eğitimci, sanatçı, avukat, doktor, fark etmiyor. Dakika üzerinden pazarlık yapılıyor. Programların dış yapım ya da kanalın kendi yapımı olması arasında fark oluyor. Bazen yapım şirketi ile kanal birbiriyle rekabete girişiyor. Danışmanlık şirketleri ve reklam ajansları da program satarken kendi komisyonlarını ekliyorlar. Program sunucuları da bu satışlardan artı para alıyor bazı kanallarda.”

Demet ve Alişan’da 15 dakika 14 bin lira

Manken ya da sanatçı gibi yayıncı olmayan kişilerin sunduğu programlarda konuklardan istenen ücretlerin daha yüksek olduğunu ifade eden Bildirici, şunları kaydetti:

“Bana gönderilen ücret listesinde FOX TV’de yayımlanan ‘Çağla Şikel ile Yeni Bir Gün’ programına 15 dakika çıkmanın ücreti 28 bin 750 lira, Star’da yayımlanan ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programının 15 dakikası için ise 16 bin 100 lira alındığı belirtiliyordu. ‘Çağla Şikel ile Yeni Bir Gün’ programı yetkililerine ulaşamadım. Ama bir doktor arkadaşım Demet Akalın ile Alişan’ın programını hazırlayanlarla görüştü, ona verdikleri bilgi şöyle:

"Programa 15 dakika çıkmak için aldığımız ücret 14 bin lira. Şirket adına fatura kesilmesini isterseniz KDV’yi de ekleriz. Soruları siz önceden hazırlayıp bize veriyorsunuz, programda o sorular size yöneltiliyor. Ama ocak ve şubat ayları doldu, sizi daha sonrası için sıraya alabiliriz.”

Bildirici son olarak, televizyon dünyası ve sağlık camiasında olağan bir uygulama halini alsa da programlara parayla konuk çıkarılmasının 6112 sayılı RTÜK yasasına aykırı olduğuna dikkati çekerek, şu görüşleri dile getirdi:

“Bu programların yapımcıları ve sunucuları, özellikle sağlık programlarına ücretli konuk almaktan bir an önce vazgeçmeli. Çünkü insanlar ekrana çıkan doktorun o alanın ‘en iyisi’ olduğuna ve doğru bilgi verdiğine inanıyor. Oysa para ödeyip ekrana çıkan doktorlar çoğu kez o alınan ‘en iyisi’ olmadığı gibi bilgi vermekten çok kendisinin ya da hastanesinin reklamını yapmayı amaçlıyor. Türk Tabipleri Birliği tarafından yayımlanan Hekimlik Mesleği Etik Kuralları ‘doktorların mesleğini uygularken reklam yapmasını’ yasaklıyor. Yayıncılık açısından da insan sağlığının reklam aracı haline getirilmesi kabul edilemez.”

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