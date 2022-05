Prof. Osman Müftüoğlu yanıtladı: Günde kaç adım atılmalı?

Prof. Müftüoğlu, yazısında şunları kaydetti:

xaraştırmacılarının elde ettiği sonuçlara bakılırsa: Yürümek sağlık için kesinlikle vazgeçilmez bir egzersiz seçimidir... Yeterli ve etkili bir sonuç almak için de 5 bin adımdan daha azı bize yetmemektedir.

Amerikalı araştırmacılara göre, günlük adım sayısını 6 bin ila 8 bin arasında tutmamız lazım. Zira her gün en az 6-7 bin adım atan 60 yaş üzeri kişilerde ölüm riski yüzde 54 azalıyor. Yaklaşık 50 bin kişiyi inceleyen 15 farklı araştırmadan elde edilen bulgulara dayanan bu yeni araştırmada, 60 yaş altındaki kişilerin erken ölüm riskini düşürmeleri için 'her gün en az 8 bin adım' atmayı hedeflemeleri öneriliyor. Peki, daha fazlası bir işe yarıyor mu? Bu son araştırmaya bakılırsa günlük adım sayısını daha fazla arttırmanın ve daha yüksek bir tempoda yürümenin ölüm riski açısından ek bir faydası yok."

Müftüoğlu, kendi önerisini de şöyle yazdı:

"Kişisel tavsiyeme gelince, mümkün olduğu ölçüde her gün yürümeye gayret edin ve şu rakamları hedefleyin... Paslanmamak için: Her gün 5 bin adım. Yağlanmamak için: Her gün 7 bin 500 adım. İyi yaşlanmak için: Her gün 10 bin adım."