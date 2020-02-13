Prof. Osman Müftüoğlu: Tayyip Bey karadut pekmeziyle çok doğru bir seçim yapmış

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs'ten korunmak için önerdiği karadut pekmezinin çok faydalı bir besin olduğunu söyledi.

Liderleri ayakta tutan ve performanslarını sağlayan besinlerden söz ettiği yazısında, Tansu Çiller'le birlikte anılan kuşburnu çayına ilişkin olarak, "gripsavar kuşburnu çayı”na gelince. Kuşburnu güçlü antioksidan yapısı olan bir meyve. Çayı ise çok etkili bir içecek. Güçlü bir C vitamini deposu. Faydalı olduğunu söyleyebilirim.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gripsavar ve kış desteği olarak “dut pekmezi”ni seçtiğini son seyahatinde kendisine eşlik eden basın mensuplarına açıkladığını gazetelerde okuyunca pek sevindim.

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