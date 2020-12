Prof. Osman Müftüoğlu: Rakamlar can sıkıcı, bizi çok ağır bir kış bekliyor; aklımızı başımıza almamız lazım

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs rakamlarının can sıkıcı olduğunu belirterek, "Bizi ağır hem de çok ağır bir kış bekliyor. Zira sadece İstanbul’dan değil hemen her ilden kötü haberler geliyor. Bu nedenle bir an önce derlenip toparlanmamız, aklımızı başımıza almamız ve önümüze konulan koruyucu tedbirleri kendi irademizle uygulamaya koymamız lazım. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kullandığı bir cümle benim için çok önemli, siz de önemseyin derim. Sayın Vali’nin de belirttiği gibi önümüzdeki günler için maskeye “su”, mesafeye ise “ekmek” kadar önem vermemiz lazım." diye yazdı.

Uzmanların son günlerde hasta sayısındaki hızlı artışın evde bulaş oranındaki artışla ilişkili düşüncesinde olduğuna işaret eden Prof. Müftüoğlu, "Virüs daha kolay bulaşma yönünde mutasyona uğramış ama daha az ölümcül olma yönünde güç kaybına uğramamıştır. Sakın ola ki “Virüs mutasyon geçirdi, kolu kanadı kırıldı, eski gücünü kaybetti, artık öldürmüyor” veya “COVID-19 da nezleden gripten farksız bir kış enfeksiyonu haline geldi” diye düşünmeyin. Bu tür yanlış bilgiler ve yorumlara asla itibar etmeyin. Korunma tedbirlerini bugün de yarın da yani pandemiye nokta konulana kadar ısrarla ve dikkatle uygulamaya devam edin." ifadelerini kullandı.

