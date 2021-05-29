Prof. Osman Müftüoğlu: Hiç kimse “4400 adım tartışması” bitince “düzenli yürüme alışkanlığı” meselesini rafa kaldıracağımı düşünmesin

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü yazsında, "Hiç kimse '4400 adım tartışması' bitince 'düzenli yürüme alışkanlığı' meselesini rafa kaldıracağımı düşünmesin" diye yazdı.

"Yürümeden olmaz ve şu prensip asla değişmez: Her gün düzenli besleneceğiz ve her gün düzenli yürüyeceğiz. Sağlığımızı korumak, güçlü kuvvetli kalmak, iyi yaşayıp iyi yaşlanmanın şefkatli kollarına sığınmak için de yürüme alışkanlığınızdan asla vazgeçmeyeceksiniz" diyen Müftüoğlu, yazısında yürüyüş notları olarak şunları kaydetti:

"Yürümenin 'gençleştirici etkisi' önce kaslarımızda başlıyor. Biz yürüdükçe kaslarımız güçleniyor, gençleşiyor."

"Siz yürüdükçe sadece iskelet kaslarınız değil kalp kaslarınız da güçleniyor. Kalp kaslarınızdaki mitokondrilerin de sayıları artıyor. Neticede, kalbiniz daha verimli bir 'emme basma tulumba' haline geliyor."

"Düzenli yürüyüş “ihtiyarlamadan yaşlanma”nın bir numaralı destekçisi kabul ediliyor. Günlük yürüyüşler “Ayakta kal, hayatta kal!” prensibinin vazgeçilmez bir yol arkadaşı sayılıyor."

"Yürüyüş belleğimizi de güçlendiriyor. Yeni ve orijinal fikir üretme yeteneğimizi hızlandırıyor."

"Atalarımız boşuna bize “İşleyen demir ışıldar” ve “Hareket berekettir” gibi unutulmaz öğütleri bırakmadılar. Bilelim ki “Dinlenmek paslanmaktır”. Unutmayalım ki “Oturmak bedene yapılabilecek en büyük fenalıktır”. Lütfen şu bilgiyi de bir kenara dikkatlice not edelim: “Sağlığımız nazlı bir kuş gibidir. Hassas, kırılgan ve alıngandır. Bu nazlı ve naif kuşun bir kanadını egzersiz, diğer kanadını beslenme oluşturur. Ve her kuş gibi ‘sağlık kuşu’ da tek kanadıyla asla uçamaz. Uçsa bile uzun mesafeleri kat edip yol alamaz. "

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TIKLAYIN - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: 4 bin 400 adım yeter mi