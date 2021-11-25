Prof. Osman Müftüoğlu: Hayat oyununuzu iki zar belirliyor

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, uzun ve sağlıklı yaşama ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Hayat oyununuzu iki zar belirliyor" diyerek "genetik zar"a ve "akıl zarı"na dikkat çekti.

Prof. Müftüoğlu, "100 yıl yaşamak mümkün mü" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Genetik zardaki rakamsal değer/güç/imkân/sorunlar tamamen sizin dışınızdaki güçler tarafından belirleniyor ve siz doğarken elinize “peşin peşin(!)” veriliyor. Eğer ailenizde kalp krizleri, kanserler, inmeler, bunamalar gibi sorunlar, şeker hastalığı, hipertansiyon, damar sertliği, insülin direnci gibi genetik geçişli sağlık problemleri yaygınsa zarınızdaki rakam giderek düşecektir. Bu durumun tam tersi de söz konusudur.

İkinci zarın üzerinde hangi rakamın yazacağına ise siz/aklınız karar veriyorsunuz. Daha doğrusu, ikinci zardaki rakamı siz belirliyorsunuz. “YAŞAM TARZINIZ” yani “HAYATA İLİŞKİN SEÇİMLERİNİZ” ile bu zarda yazacak rakama siz karar veriyorsunuz. Kendi haline bırakılmış, plansız, programsız, yanlışlar ve hatalarla dolu kötü bir hayatınız varsa bir başka deyişle “doğrularınız az, yanlışlarınız çoksa” ikinci zarınızın “yek gelme ihtimali” bir hayli artıyor. Kötü beslenmek, aktivitesine, uykusuna, stres ve huzur yönetimine dikkat etmemek, tatile, dinlenmeye, aile ve dostlarla geçirilecek keyifli zamanlara boş vermek, manevi yaşamı ıskalamak, sağlık kontrollerini unutmak, sigara içmek ve alkol kullanmak “yek gelme” ihtimalini en çok arttıran yanlışlar."