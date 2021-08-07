Prof. Osman Müftüoğlu: Aşı karşıtlarına karşı gerekli önlemleri acilen almak zorundayız

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede aşılanma oranlarının düşük olduğu illerde, vaka sayılarının yüksek olmasına dikkat çekti.

Prof. Müftüoğlu, "SON rakamlar bize net ve açık olarak şunu söylüyor: AŞISIZ OLMAZ! AŞILANMADAN BU SALGIN SONLANMAZ. Aşı karşıtı olanlarla aşıda tereddüt yaşayanları bir an önce ayırmak, tereddütlü kişileri hızla ikna edip aşı karşıtlarına karşı da gerekli önlemleri acilen almak zorundayız. Aşı karşıtlarının yaptığı tezviratlara, daha da önemlisi “hakikat gevezeliğine” karşı yeni çareler üretmeliyiz. “Hakikat güvenliği” ve “hakikat gevezeliği” kavramları bana göre, yaşadığımız günlerin en önemli konularıdır. Sadece salgında/pandemide değil, ciğerlerimizi yakan son yangınlarda da hakikat güvenliği ve hakikat gevezeliği konularında önemli sorunlar yaşadık, yaşıyoruz." dedi.

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