Prof. Nilüfer Göle'ye Legion d’Honneur nişanı verildi

Prof. Nilüfer Göle, Fransa Yüksek Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından Legion d’Honneur nişanına layık görüldü. Nişanı Göle’ye nişanı doktora hocası ve dünyanın önde gelen sosyologlarından Prof. Alain Touraine taktı.

Paris’teki Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de (EHESS) 15 yıldır araştırma yöneticisi olarak görev yapan Göle, Avrupa’da İslam ve kamusal alan ile alternatif modernlikler üzerine yaptığı araştırmaların katkıları nedeniyle nişana layık görüldü.

Eski CHP Kars Milletvekili Turgut Göle’nin kızı, yaklaşık 19 yıl dekan olarak yönettiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyeliğini sürdüren Prof. Celal Göle'nin kardeşi olan Nilüfer Göle, Ankara’da büyüdü. Ankara Koleji ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) sosyoloji okuyan giden Göle, 1974’te mezun oldu. Yüksek lisans için ODTÜ Ekonomi Bölümü’ne başlayan Nilüfer Göle, boykotlar nedeniyle yurt dışında okumaya karar verdi.

Yüksek lisansını Paris 1 Üniversitesi’nde yapan Göle, sosyoloji doktorasını Ecole des Hautes Etudes et en Sciences Sociale´de aldı. Maison des Sciences de l´Homme´da yardımcı doçent, Ecole Superieur de Commerce de Paris´te öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1986-2001 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Göle, 2001’den bu yana çalışmalarını doktora tezini aldığı EHESS’te yapıyor. Göle, bu süreçte MIT, Massachusetts ve New School, New York gibi çeşitli üniversitelere misafir öğretim üyesi olarak davet edildi.

Göle, temelini doktora tezinin oluşturduğu “Mühendisler ve İdeoloji” kitabını 1986 yılında yayımladı. İlerleyen yıllarda Göle’nin Modern Mahrem (1991), İslam ve Modernlik Üzerine Melez Desenler (2000), Toplumun Merkezine Yolculuk (2002), İç İçe Girişler: İslam ve Avrupa (2009), Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar (2012), Keşif Yolculuğu: Türkiye, İslam ve Avrupa (2013) kitapları Türkiye’de yayımlandı. Kitapları pek çok dile çevrilen Göle’nin Ayşe Çavdar ile yaptığı “Mahremin Göçü” adlı bir nehir söyleşi kitabı da bulunmakta.

Araştırma alanları arasında İslam, kamusal alan, toplumsal cinsiyet, sekülarizm ve çoklu moderniteler yer alan Göle’nin sosyolojik yaklaşımıyla, “Batılı olmayan bir bakış açışından moderniteyi yeniden okumayı ve karşılığında seküler modernite tanımlarında Avrupa merkezciliğin daha geniş bir eleştirisini üretmeyi hedefliyor.”

Güncel siyasi gelişmelere dair de yazılar kaleme alan Göle’nin Türkiye kamuoyu tarafından dikkatle izlenen bu yazıları T24’te yayımlanıyor.

Napolyon’dan bugüne

Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan iktisat profesörü Asaf Savaş Akat ile evli olan Nilüfer Göle’ye takdim edilen Légion d’Honneur, 1802’de Napoléon Bonaparte tarafından oluşturulmuş bir Fransız nişanı. Fransa tarafından verilen en prestijli nişan sayılan Légion d’Honneur beş sınıfa ayrılıyor: Grand-Croix (Büyük Haç), Grand-Officier (Büyük-Subay), Commandeur (Komutan), Officier (Subay) ve Chevalier (Şövalye).

Türkiye’den daha önce Legion d’Honneur nişanını alan isimler arasında Yaşar Kemal, Ara Güler, Orhan Pamuk, Candan Erçetin, Sakıp Sabancı, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner de var.