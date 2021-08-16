Prof. Mustafa Öztürk: Güneydoğu ve İç Anadolu’da toprak kuruyor; HES’ler gelecekte riske girecek

Prof. Mustafa Öztürk, Türkiye’nin iklim değişikliklerinden en fazla etkilenecek ülkelerin başında geldiğini belirterek “Bugünlerde hep orman yangınlarını, sel felaketini konuşuyoruz ama Güneydoğu ve İç Anadolu’da toprak kuruyor. Kuraklık ciddi boyutlara ulaştı. Yüzeysel su kaynakları kuruyor. 50 binin üzerinde göl, gölet ve baraj gibi sular kayboldu. Hatta HES’ler (hidroelektrik santralleri) riske girecek gelecekte” dedi.

1994 ile 2002 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanı görevinde bulunan Prof. Mustafa Öztürk Türkiye’de son dönemde yaşanan orman yangını ve sel felaketleriyle ilgili Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Acet’e konuştu.

Öztürk “Bu yangınları, sel felaketlerini doğrudan küresel ısınmayla ilişkilendirmek doğru olur mu?” sorusuna “Normalde doğada bu tip olaylar meydana geliyor ama 40 yılda bir meydana geliyor. Küresel ısınmadan dolayı yeryüzü sıcaklığı 1 derece ısındı. Bazı bölgelerde bu bir buçuk dereceye kadar ulaştı.

Küresel ısınmanın etkisiyle bu vakalar daha sık, daha şiddetli, daha etkili oluyor ve daha kötü sonuçlar doğuruyor” yanıtını verdi.

Öztürk “Türkiye küresel ısınmadan diğer ülkelere göre daha fazla etkilenen bir ülke mi?” sorusunu ise “Türkiye iklim değişikliklerinden en fazla etkilenecek ülkelerin başında geliyor. Bugünlerde hep orman yangınlarını, sel felaketini konuşuyoruz ama Güneydoğu ve İç Anadolu’da toprak kuruyor. Kuraklık ciddi boyutlara ulaştı. Yüzeysel su kaynakları kuruyor. 50 binin üzerinde göl, gölet ve baraj gibi sular kayboldu. Hatta HES’ler (hidroelektrik santralleri) riske girecek gelecekte. Küresel ısınmanın etkisi kendisini gösterirse, yüzey suları daha faza buharlaşacak. Buharlaştığı için de çevresel etkileri, olumsuz etkileri daha şiddetli olacak” diye yanıtladı.

Öztürk, Türkiye’nin bu kadar etkilenmesinin sebebi ise şöyle cevapladı:

“Afrika’nın sıcak hava dalgaları Türkiye’yi çok etkileyecek. Bu, raporlarda var. Afrika’dan gelen çöl iklimi özellikle Akdeniz bölgesini ve Güneydoğu Anadolu’yu çok fazla etkileyecek. ABD en fazla sera gazı salınımı yapan ülke idi. Şimdi Çin oldu, Avrupa Birliği oldu, diğer ülkeler oldu. Türkiye ısınmadan en fazla etkilenen ama sera gazı salınımı yapmayan ülkelerden biri.”

Öztürk çözüm olarak şunları sıraladı:

"Birincisi, kesinlikle hidrojen enerjisine dönüşüm sağlamamız lazım. Hidrojen üretim teknolojimizi Türkiye’de geliştirmemiz lazım. Buna ABD başladı. Otobüslerde, trenlerde, gemilerde. Almanya başlattı mesela. Trenlerle başlattı. Hidrojen gazı üreteceksin. Fosil yakıtları bir kenara koyacaksın.

İkincisi elektrikli araçlar. Elektrikli araçlar deyince hepimizin aklına lityum geliyor. Hayır, onlarca şarj metodu var. Türkiye bu teknolojiye aşina olmalı, geliştirmeli.

Hidrojen ve elektrik enerjisi kullanacaksın. Elektrik enerjisini de yenilenebilir enerjiden üreteceksin.

Yani güneşi yere indireceksin.”