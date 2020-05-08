Prof. Mustafa Cankurtaran, hafta sonu sokağa çıkmaya hazırlanan 65 yaş üstü vatandaşlar için uyardı: Uzun yürüyüşü doğru bulmuyoruz

Hacettepe Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Mustafa Cankurtaran, hafta sonu kısıtlı olarak sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşları uyardı. Maske takaları, mesafey, korumaları ve hiçbir yerle temas etmemeleri gerektiğini hatırlatan Cankurtaran, “Uzun yürüyüşü doğru bulmuyoruz. Yürüyüş mesafesini kısa tutup bir miktar açık havada oturmalarında fayda var” önerisinde bulundu. Öte yandan yaklaşan Anneler Günü için de uyarıda bulunan Cankurtaran, “Bu Anneler Günü’nü telefonla kutlamakta fayda var” dedi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat’a konuşan Prof. Mustafa Cankurtaran’ın açıklamaları şöyle:

Mutlaka maske taksınlar. Maske zorlayabilir. Özellikle kalp, akciğer hastaları biraz zorlanabilir. Bu nedenle cumartesi günü evde maske takıp biraz alıştırma yapsınlar. Evin içinde maskeyle biraz kalsınlar.

Sokakta sosyal mesafe kuralına mutlaka uysunlar. Genel kuralımız bir metre ama onlar bir buçuk-iki metreden fazla kimseye yaklaşmasınlar.

İki aydır evdeler. Dışarıda bir yere dokunabilirler. Ellerini ağızlarına, burunlarına, gözlerine götürmesinler. Yanlarında dezenfektan ya da kolonya taşıyabilirler.

Yürüyüş mesafesinde kalacaklar. İki aydır evdeler. Ev içinde egzersiz yapmıyorlarsa uzun yürüyüşü doğru bulmuyoruz. Yürüyüş mesafesini kısa tutup bir miktar açık havada oturmalarında fayda var.

İki aydır evde oldukları için kas yapılarında sorunlar oluşmuş olabilir. Yavaş hareket etsinler. Baş dönmesi, dengesizlik olabilir. Buna mutlaka dikkat etsinler. Yürüyüş anında baş dönmesi olursa hemen otursunlar, yakınlarına haber versinler.

Yanlarında küçük bir su şişesi taşımalarında fayda var. İhtiyaç duyduklarında az su içebilirler.

İlk izin günü için dört saati doldurmalarına gerek yok. Bir-bir buçuk saat de yeterli olacaktır.

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