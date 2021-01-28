Prof. Murat Akova: Sağlık Bakanlığı aşı sonuçlarını erken açıklayarak Faz-3 çalışmasını yaraladı

Sinovac aşısının Türkiye’deki Faz-3 çalışmalarının koordinatörlerinden Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova "Faz–3 çalışmasını ilk olarak deyim yerindeyse Sağlık Bakanlığı sonuçları erken açıklayarak yaraladı" dedi.

Duvar’dan Müzeyyen Yüce’ye konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalından Prof. Dr. Akova sonuçların erken açıklanmasının, aşı çalışmalarında hedeflenen 13 bin gönüllü sayısına engel olduğunu belirtti.

Çalışmalarının 10 bin 200 gönüllü üzerinde yürütülmek durumunda kalındığını ifade eden Prof. Dr. Akova şunları söyledi:

"Faz–3 çalışmasını ilk olarak deyim yerindeyse Sağlık Bakanlığı sonuçları erken açıklayarak yaraladı. Sonuçlar açıklandıktan sonra biz faz–3 çalışmasına yeni gönüllü alımını durdurmak zorunda kaldık. Öyle olduktan sonra Sağlık Bakanlığı’nın kendi programıyla ilgili olarak önce sağlık çalışanı gönüllerimizin plasebo olanlarını aşıladık. Sağlık Bakanlığı’nın sonuçları erken açıklanmasından kaynaklı olarak hedeflenen 13 bin sayısına ulaşılamadı; faz–3 çalışmaları 10 bin 200 kişi üzerinden yürütülecek. Sağlık Bakanlığı, kalkıp da ‘Bu aşı yüzde 91 oranında etkili’ açıklaması yaptıktan sonra etik kurallar gereği çalışmada yeni gönüllü alamıyoruz. Bu tür çalışmalarda uyulması gereken Helsinki Deklarasyonu diye bir bildiri var. O bildiride ‘Eğer sizin elinizde etkili bir aşı veya ilaç varsa o ilaçla plasebo kollu bir çalışma yapamazsınız’ diyor. Dolayısıyla bu aşamadan sonra ortada etkili olduğu açıklanan bir aşı var ve çalışmaya yeni gönüllü alamazsınız. Etik kurallar çerçevesinde biz çalışmaya yeni gönüllü alamıyoruz."

Akova, aşı çalışmalarına katılan gönüllülerden plasebo kolunda yer alanlarla ilgili farklı bilgiler gündeme gelmesine ilişkin, "Dün itibarıyla biz gönüllülerin kodlarını kırdık ve kendilerine bildirdik. Gönüllülerle ilgili çalışma merkezlerinde aşırı yoğunluk olduğu için verilerin toplanmasında sıkıntılar vardı, o veriler ancak toplanabildi. Önümüzdeki haftanın sonuna kadar plasebo kolundaki bütün gönüllüleri aşılayacağız" diye konuştu.