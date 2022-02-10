Prof. Müftüoğlu: Omicron da yakaladığı bağışıklığı yetersiz yaşlıları maalesef pek affetmiyor

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs'ün bulaşıcılığı yüksek ve diğerlerine kıyasla daha hafif geçtiği tahmin edilen varyantı Omicron konusunda yaşlıları uyardı.

Vaka sayılarının çok olmasına rağmen hastaneye yatışın beklenenden düşük olmasının, "hastalığın önceki varyantlar kadar ağır seyretmediğini" doğruladığını dile getiren Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ama bu durumda bile bizim üzerinde hassasiyetle durmamız gereken önemli hem de çok önemli, mühim bir ayrıntı var. O ayrıntı şu: 'Önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron da yakaladığı bağışıklığı yetersiz yaşlıları maalesef pek affetmiyor.'

Özellikle kronik hastalığı ve/veya çoklu organ yetmezliği olan yaşlılarda 'hastanelik olma riski' Omicron varyantında da oldukça yüksek. ABD’de yapılan yeni bir araştırmada da bu bilgi net ve açık olarak doğrulandı: COVID-19 aşısını yaptırmayan 65 yaş ve üzeri grubun aşılarını tamamlamış, hatırlatma dozlarını yaptırmış yaşıtlarına oranla hastaneye kaldırılma risklerinin “49 kat daha fazla” olduğu belirlendi.

Çıkarılacak ders, üzerinde durulacak nokta şudur: Hatırlatma dozunu yaptırmayı ihmal eden 645yaş üstü büyüklerimizin süratle aşılanması lazım. Dikkatimizi öncelikle bu grupta yoğunlaştıralım, "hatırlatma dozu çalışmalarını" öncelikle bu grup için hızlandıralım."

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